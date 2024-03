Pd lancia Decaro alle Europee, Schlein: “È tra migliori sindaci”. Anche Lucia Annunziata candidata al Sud Lucia Annunziata e Antonio Decaro saranno candidati con il Partito democratico nella circoscrizione Sud alle elezioni europee. Lo ha annunciato Elly Schlein, parlando del caso che ha coinvolto il sindaco di Bari e definendolo “uno dei migliori in Italia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Uno dei nomi proposti dal Partito democratico per la corsa alle elezioni europee è quello di Antonio Decaro, che la leader dem ha descritto come "uno dei più bravi sindaci d'Italia". Elly Schlein, partecipando alla trasmissione diMartedì che andrà in onda questa sera su La7, ha annunciato che il sindaco di Bari correrà per il voto dell'8 e 9 giugno, confermando che ci sarà anche la giornalista Lucia Annunziata come capolista nella circoscrizione Sud: "Stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un'apertura verso la società civile. Accanto a questo le più solide figure del Pd. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale", ha detto. Per poi aggiungere: "Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia, sto parlando di Antonio Decaro".

Continuando a parlare del primo cittadino di Bari e del caso che lo ha investito, Schlein ha detto: "La storia di Decaro parla di un impegno portato avanti contro la criminalità organizzata". E sulle affermazioni del governatore pugliese Michele Emiliano, contestate dal centrodestra, ha aggiunto: "Io non avrei detto quelle parole e non avrei fatto quel passaggio, però chiariamo che Michele Emiliano è uno che da magistrato ha sempre lavorato per metterli in carcere i mafiosi".

La segretaria dem ha poi accusato il governo di aver fatto una mossa politica, nominando una commissione per verificare l'esistenza o meno di infiltrazioni criminali, dopo dopo i recenti arresti per voto di scambio politico-mafioso, e parlando della possibilità di sciogliere il Consiglio comunale. "Da parte del ministro dell'Interno, su sollecitazione di alcuni parlamentari e membri del governo, guarda caso proprio pugliesi a tre mesi dalle elezioni, è stata una scelta politica. Hanno avviato questo dibattito e questa ipotesi di scioglimento senza aver nemmeno letto i 23 dossier di documenti che l'amministrazione aveva preparato".

Infine, Schlein ha parlato di una sua possibile candidatura, spiegando di non aver ancora preso una decisione: "Ci sto riflettendo, non ci sono ancora novità, nella segreteria abbiamo discusso anche di questa ipotesi ma io prima voglio chiudere la squadra. In un partito che non è personale ma è plurale la prima cosa è la squadra. In ogni caso mi spenderò per la campagna".