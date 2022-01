Oltre 2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati contro il Covid: il report del governo Sono 2.165.583 gli italiani over 50 non vaccinati. È quanto emerge dal report settimanale del governo sull’andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus: si tratta di persone per cui con l’ultimo decreto approvato dall’esecutivo è scattato l’obbligo vaccinale.

A cura di Annalisa Girardi

Sono ancora più di due milioni gli italiani over 50 non vaccinati. È quanto emerge dal report settimanale del governo sull'andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus. In particolare, si legge nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni mancano ancora all'appello (nel senso che sono totalmente scoperti) 993.463 cittadini, tra i 60 e i 69 anni 616.595, tra i 70 e i 79 374.464 e nella fascia over 80 181.061. In totale 2.165.583: si tratta di persone per cui con l'ultimo decreto approvato dall'esecutivo è scattato l'obbligo vaccinale.

Gli over 12, cioè i cittadini che possono ricevere il vaccino anti Covid, ma che non l'hanno ancora fatto sono 5,3 milioni. Rispetto alla settimana scorsa sono oltre 160 mila in meno. In termini assoluti, la più consistente mancanza di vaccinati si riscontra nella fascia tra i 40 e i 49 anni, seguita da quella tra i 50 e i 59 anni. Dal rapporto emergono i tassi di vaccinazione per ogni fascia di età, ma non solo. Si mostra anche il crollo dei ricoverati per Covid nonostante la recente impennata della curva, a dimostrazione dell'efficacia dei vaccini nel prevenire la malattia grave.

Nel decreto che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50, inoltre, è stato previsto che tutti coloro che non si adegueranno all'obbligo per il 1° febbraio andranno incontro a una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dalla stessa Agenzia delle entrate, che incrocerà i dati sulla popolazione residente con quelli degli anagrafi vaccinali.

Nel report settimanale del governo, inoltre, sono pubblicate le dosi settimanali di vaccino somministrate: 113.857.687, 2.991.290 in più della settimana precedente. Le forniture di questa settimana sono invece arrivate a 117.037.673.