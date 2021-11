Obbligo vaccinale per docenti e forze dell’ordine da metà dicembre, le novità nel decreto oggi in Cdm Obbligo vaccinale per docenti e forze dell’ordine a partire dal prossimo 15 dicembre. La norma dovrebbe essere contenuta nel nuovo decreto sul Super Green Pass.

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo ha deciso di estendere l'obbligo vaccinale, già introdotto nei mesi scorsi con il primo ciclo per il personale sanitario e per le Rsa, anche ad altre categorie. La stretta era attesa, vista la risalita dei casi in tutta Europa, ma anche in molte Regioni, soprattutto al Nord.

L'idea è quella di immunizzare le categorie di lavoratori normalmente a contatto con il pubblico: il vaccino diventerà quindi obbligatorio per il personale scolastico – nelle scuole si osserva maggiormente la risalita dei casi, visto che la fascia under 12 non è ancora inclusa nella platea vaccinabile – e per le forze dell'ordine, tutto il comparto difesa e sicurezza. L'obbligo, contenuto nel decreto sul Super Green pass, potrebbe scattare dal prossimo 15 dicembre. E sempre dal 15 dicembre dovrebbe partire anche l'obbligo di terza dose per medici, ospiti e personale delle Rsa, per i quali era già obbligatorio il vaccino per prima e seconda dose.

Si tratta ancora di proposte, che dovranno essere vagliate dal Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, ma questo è l'orientamento emerso durante la cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, per discutere le nuove norme anti Covid, per il contrasto della quarta ondata di coronavirus. Il premier, insieme ai ministri Speranza e Gelmini, illustrerà quindi le nuove misure durante una conferenza stampa programmata alle 18.

La Lega si è già detta contraria all'obbligo vaccinale e alla stretta sul Green pass. Fonti presenti alla riunione hanno riferito che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha manifestato la sua riserva politica non partecipando alla riunione a Palazzo Chigi.

Super green pass e obbligo vaccinale, le nuove misure

L'esecutivo ha deciso anche di restringere la durata del Green pass, da 12 a 9 mesi. Da quanto si apprende il Super Green pass, che prevede restrizioni solo per i non vaccinati, varrà anche in zona bianca, ma non per i luoghi di lavoro e per i trasporti a lunga percorrenza, per i quali rimarrà la possibilità di effettuare i tamponi molecolari e i test antigenici. Rimane il sistema dei colori delle Regioni: le differenze tra vaccinati e non vaccinati saranno valide in zona gialla e arancione, mentre in zona rossa le restrizioni dovrebbero scattare per tutti.

La terza dose di vaccino, dopo il via libera dell'Aifa, sarà possibile dopo 5 mesi dalla seconda somministrazione. La cabina di regia inoltre ha deciso l'aumento e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Tra le altre ipotesi sul tavolo anche l'estensione del Green pass 3G, cioè anche con tampone, per trasporti regionali e Interregionali. Alcuni membri del governo, come il ministro Brunetta, avevano chiesto di introdurre Green pass anche per il trasporto urbano, ma il ministro Giovannini si è opposto, perché controllare tutti i passeggeri sarebbe estremamente complicato. RiIn zona gialla e arancione i restringimenti varranno solo per chi non ha Green pass 2G.

Vaccino ai bambini

A quando si apprende nel nuovo decreto sul Super Green pass non saranno indicazioni per la vaccinazione degli under 12, perché il governo aspetta che sul punto si esprimano Ema e Aifa, probabilmente lunedì prossimo.