Durata Green Pass con vaccino a 9 mesi, incognita validità per guariti e tamponi: si attende Cdm È quanto emerge dalla cabina di regia: la durata del Green Pass passerà da 12 a 9 mesi. Il governo avrebbe poi l’intenzione di varare fin da subito il Super Green Pass per accedere ad attività come ristoranti, bar, cinema e teatri.

A cura di Annalisa Girardi

La durata del Green Pass sarà ridotta a 9 mesi. È quanto emerge dalla cabina di regia che si è riunita questa mattina per fare il punto sulla stretta alle misure anti Covid da adottare per fermare la quarta ondata di contagi in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. Il governo avrebbe deciso di accorciare la validità del Green Pass dopo il vaccino, attualmente fissata a 12 mesi, a 9 mesi. Seguirà ora un nuovo confronto con le Regioni e poi le decisioni dovrebbero essere messe nero su bianco nel decreto sul tavolo del Cdm. Nella cabina di regia si è parlato inoltre dell'intenzione di aumentare i controlli relativi al Green Pass, per assicurare sempre il rispetto delle regole. Il governo avrebbe poi l'intenzione di varare fin da subito il Super Green Pass, ottenibile solo con il vaccino o la guarigione, ma non con il tampone, per accedere ad attività come ristoranti, bar, cinema e teatri.

Al momento la validità del Green Pass ottenibile con il vaccino è di 12 mesi. Per la guarigione invece è di 6 mesi. "L'estensione del Green Pass fino a 12 mesi potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o nuovi studi. Da settembre sono stati osservati i primi segnali di perdita di efficacia, per cui è raccomandata una dose aggiuntiva per alcune categorie", aveva anticipato nelle scorse settimane in Parlamento il ministro della Salute, Roberto Speranza. Diversi esperti avevano infatti sottolineato come già dal sesto mese dopo il completamento del ciclo vaccinale si iniziasse a registrare un calo dell'efficacia, che rimaneva comunque elevata contro la malattia grave o il decesso, ma iniziava a indebolirsi per quanto riguarda l'infezione.

Nel tentativo di limitare la circolazione del virus si era allora parlato della necessità di ridurre la durata del Green Pass, che ora dovrebbe essere appunto portata a 9 mesi. Questo chiaramente dovrebbe valere anche per la terza dose. Al momento chi riceve la terza dose riceve in automatico una nuova Certificazione, valida sempre per 12 mesi: se le nuove regole venissero confermate chiaramente anche il Green Pass dopo la terza dose avrebbe una validità di 9 mesi.