Bonus Natale 100 euro, si allarga la platea: la novità annunciata dal governo Meloni Il governo Meloni ha fatto sapere di aver "raddoppiato" la platea del bonus Natale da 100 euro per i lavoratori dipendenti. Saranno incluse, stando agli annunci, anche le categorie lasciate fuori finora. Per avere il bonus, in ogni caso, bisognerà sempre fare domanda. Ecco quali sono i requisiti oggi e come possono cambiare.

A cura di Luca Pons

Il bonus Natale da 100 euro potrebbe arrivare a più persone del previsto. Quando mancano poche settimane al pagamento della tredicesima, che per chi lo richiede coinciderà con l'erogazione del bonus, il governo Meloni ha infatti fatto sapere di avere trovato i fondi per "raddoppiare" il numero dei beneficiari. Non dovrebbero cambiare i requisiti economici previsti, ovvero un reddito massimo di 28mila euro e la capienza fiscale. Ma potrebbero ampliarsi i tipi di nucleo familiare che sono ammessi, ad esempio le coppie di fatto in cui uno dei due componenti ha un figlio a carico.

Bonus Natale, perché la platea può raddoppiare

La novità è stata confermata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Abbiamo trovato le risorse per arrivare all'incirca al raddoppio della platea", ha dichiarato ai cronisti. La nuova norma sarebbe stata approvata oggi dal Consiglio dei ministri, nello stesso decreto che prevede la riapertura del concordato preventivo. La sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, attesa in tempi brevi e forse già domani, dovrebbe chiarire tutti i dubbi.

Il risultato è che il bonus ora dovrebbe "includere, come avevano chiesto anche le opposizioni, chi era rimasto fuori all'inizio, come le famiglie monogenitoriali", ha affermato Ciriani. Resta da chiarire cosa si intenda con questo, dato che nella formulazione attuale del bonus le famiglie monogenitoriali sono incluse. Chi resta fuori sono invece le coppie di fatto: non può ricevere il bonus chi ha un figlio a carico ma non è sposato, se l'altro genitore è ancora in vita.

Quali sono i requisiti attuali e chi può richiedere i 100 euro

Al momento, il bonus Natale da 100 euro è rivolto a chi rispetta specifici requisiti. In particolare, il reddito nel 2024 deve essere al di sotto dei 28mila euro. Ci deve essere capienza fiscale, ovvero l'Irpef lorda da pagare deve essere più alta della detrazione da lavoro dipendente a cui si ha diritto. E bisogna avere un coniuge a carico e un figlio a carico, oppure avere un figlio a carico ed essere parte di una famiglia monogenitoriale.

Questo è il punto su cui c'è stata più discussione. Infatti, una famiglia è "monogenitoriale" solo se l'altro genitore è deceduto, oppure non ha riconosciuto il figlio, oppure il bambino è stato adottato da una sola persona. Invece, se per esempio una coppia ha divorziato e non convive più, nessuno dei due può ottenere il bonus: infatti, anche se hanno un figlio a carico, non hanno un coniuge a carico. E se anche convivono con un'altra persona (è il caso delle coppie di fatto, appunto), la mancanza di un coniuge a carico è determinante.

Ciò che non cambierà con la novità introdotta dal governo Meloni è la modalità per ottenere il bonus. I lavoratori dipendenti che hanno le caratteristiche necessarie deve presentare richiesta al proprio datore di lavoro. L'autocertificazione deve contenere una dichiarazione in cui si afferma che si rispettano i requisiti, e poi deve riportare i codici fiscali del figlio (o figli) e dell'eventuale coniuge a carico.