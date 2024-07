video suggerito

Novità per la bolletta del gas, cosa cambia per chi era nel mercato tutelato L'offerta Placet in deroga per la bolletta del gas, a cui hanno aderito i clienti che erano nel mercato tutelato fino a fine 2023 e non hanno scelto un fornitore nel mercato libero, sarà prorogata fino al 31 dicembre 2025. Lo ha stabilito l'Arera. Chi è già sul mercato libero, però, non può più passare all'offerta Placet in deroga.

A cura di Luca Pons

Quando, all'inizio del 2024, il mercato tutelato del gas è finito, i clienti non vulnerabili hanno avuto due opzioni: da una parte, scegliersi un fornitore sul mercato libero; dall'altra, restare con il loro attuale venditore ed entrare nell'offerta Placet in deroga. In questo secondo caso, il costo della bolletta è definito da condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall'Arera (autorità pubblica che si occupa di energia), mentre il fornitore aggiunge una componente fissa annuale. L'offerta Placet avrebbe dovuto durare per un solo anno, ma Arera ha comunicato che sarà prorogata fino a dicembre 2025.

Per chi è già un'utente di questa offerta, le comunicazioni parte dei fornitori potranno essere inviate insieme alla bolletta. Se invece si vogliono offrire condizioni economiche diverse, servirà una comunicazione separata dalla fattura del gas in modo che per le famiglie sia più facile capire che c'è stato un cambiamento. Entro il 30 settembre il rinnovo per il 2025 dovrà essere comunicato ai clienti, con le stesse condizioni economiche del 2024 (ma con una possibile variazione della componente fissa, che è decisa dal venditore) oppure con le condizioni dell'offerta Placet a prezzo variabile, se questa risulta più vantaggiosa.

Non è detto che questa offerta sia automaticamente più vantaggiosa di quelle disponibili sul mercato libero: con la fine del mercato tutelato, ciascun cliente può verificare cosa conviene di più per i propri consumi, e l'offerta Placet resta una di queste possibilità. Per aiutare in questa scelta, Arera pubblicherà una comparazione dei prezzi applicati dal 1° gennaio 2025 ai clienti che utilizzano l'opzione Placet in deroga. Già adesso, sul sito dell'Autorità, è disponibile un elenco completo di tutte le offerte Placet gas in deroga: inserendo il codice assegnato nel Portale offerte, si può confrontare la spesa prevista e confrontarla con varie offerte sul mercato libero.

In ogni caso, chi si trova già sul mercato libero non può più scegliere di passare a un'offerta Placet in deroga. Può invece confrontare il proprio regime attuale con quello di un'offerta Placet ‘normale', in cui le condizioni contrattuali sono stabilite da Arera ma tutte le condizioni economiche sono decise dal fornitore. Il Placet in deroga è rivolto solamente a chi è un cliente non vulnerabile – cioè over 75, in condizioni economicamente svantaggiate, persone con disabilità o residenti in un'abitazione di emergenza dopo una calamità – che quando è stato effettuato il passaggio al mercato libero non aveva ancora scelto un altro fornitore.