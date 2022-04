Navigator, i contratti in scadenza a fine aprile prorogati di 4 mesi Una soluzione temporanea per i 1835 navigator, il cui contratto scadrà il 30 aprile, è stata trovata questo pomeriggio: verranno per 4 mesi complessivi.

A cura di Annalisa Cangemi

I contratti dei navigator, i tutor del reddito di cittadinanza, verranno prorogati per 4 mesi. Una soluzione questi professionisti l'attendevano già con la legge di bilancio a fine anno, e si sono poi dovuti accontentare di una proroga ponte con il dl Recovery, che ha previsto un prolungamento fino al 30 aprile 2022. A giorni quindi il loro contratto sarebbe scaduto. I navigator, figure introdotte insieme al reddito di cittadinanza, che accompagnano i percettori del sussidio occupabili in un percorso di ‘attivazione' che li aiuti a entrare nel mondo del lavoro, dipendono ancora da Anpal, e per loro non c'è ancora un intervento strutturale. Si parla adesso di 1835 professionisti (prima erano 2500), tutti laureati, che vorrebbero essere assunti stabilmente nei Centri per l'impiego.

La ricontrattualizzazione con Anpal servizi sarà di 2 mesi più 2 mesi, e darà la possibilità al governo di mettere a punto un piano per impiegare al meglio queste risorse, che il primo maggio rischiavano di andare a casa. La decisione è stata comunicata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando a Cgil, Cisl e Uil seduti al tavolo di confronto. La proroga è stata accolta dal presidio dei lavoratori che stazionavano da ieri davanti al ministero da un urlo di gioia, tra applausi e grida.

Sui navigator "c'è un primo risultato positivo. Il ministro Orlando si è assunto l'impegno a ricontrattualizzare con Anpal Servizi questi lavoratori con una proroga di due mesi più due mesi, per avere la possibilità in questi giorni di discutere come utilizzare questi professionisti rispetto ai tanti impegni delineati anche dal Pnrr", ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro al ministero del Lavoro sui navigator. "Vorrei ringraziare i lavoratori che sono stati in presidio e il ministro Orlando che ci ha messo la faccia e si è impegnato personalmente. È una parziale vittoria", ha aggiunto Bombardieri.

Questa ulteriore proroga, ha riferito il numero uno della Uil, arriverà con "un decreto, che aspettiamo di vedere" e più o meno tra una settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro per definire il percorso successivo. "È un fatto positivo che non vengano lasciati per strada. La vertenza non è chiusa, ma c'è un primo segnale di disponibilità", ha sottolineato Bombardieri.