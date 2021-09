Morisi vuole essere interrogato, Procura smentisce secondo indagato: “Nessun altro è coinvolto” Luca Morisi, il guru della comunicazione di Matteo Salvini, chiede di essere interrogato dai magistrati. L’avvocato Pinelli, suo difensore, dice che “risulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona”, oltre all’ex social media manager della Lega. Ma la Procura di Verona smentisce: “L’unico indagato è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento”.

A cura di Annalisa Cangemi

L'avvocato Fabio Pinelli, che difende Luca Morisi, l'ex social media manager della Lega, l'inventore della Bestia di Matteo Salvini, indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, conferma di aver già segnalato all'autorità giudiziaria "la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti della vicenda" con i magistrati, ribadendo però "la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti". Il liquido a cui si riferisce il legale è quello contenuto all'interno del flacone trovato nell'auto dei due ragazzi romeni fermati un mese fa dai carabinieri, durante un controllo autostradale. I due avevano riferito ai militari di aver trascorso la notte a casa di Morisi. Il contenuto all'interno della bottiglietta, secondo quanto indicato dai due giovani fermati, dovrebbe essere la cosiddetta ‘droga dello stupro', cioè Ghb, ma per le analisi sulla composizione chimica della sostanza bisognerà attendere ancora.

Per la Procura Morisi è l'unico indagato

L'avvocato comunica, inoltre, che "allo stato non risulta coinvolto alcun ‘quarto uomo'", e anzi "dagli atti nella legittima disponibilità della difesa risulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona oltre a Morisi", di nazionalità romena, secondo quanto trapelato ieri. Secondo la difesa, come riportato dall'AdnKronos, uno dei due romeni fermati durante il controllo sarebbe indagato per cessione di stupefacenti dalla Procura di Verona.

Questa circostanza è però stata smentita dalla stessa Procura. Nell'inchiesta che coinvolge il guru della comunicazione "non c'è allo stato attuale un secondo indagato", ha detto la procuratrice di Verona Angela Barbaglio, la quale ha ribadito che "l'unico indagato è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento".

L'avvocato Pinelli ritiene di non dover aggiungere altro, se non "l'auspicio che il tutto possa essere trattato per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell'interessato". Già ieri Pinelli aveva sottolineato come durante la perquisizione della casa di Morisi, avvenuta a Belfiore in provincia di Verona il pomeriggio del 14 agosto scorso, non fosse stato sequestrato materiale informatico, come smartphone o pc. I militari hanno però trovato due grammi di cocaina.

Per Salvini il caso Morisi non è un complotto

"C'è una questione personale che riguarda una persona. Io non ho mai commentato l'accusa di stupro al figlio di Grillo, l'arresto dei genitori di Renzi, quindi non sono abituato a commentare la vita privata se non ci sono dei reati", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Torino, interpellato sull'inchiesta a margine di una iniziativa elettorale nel quartiere Barriera di Milano. "È chiaro che la Lega per qualcuno è un ostacolo – ha detto il leader della Lega -, a qualcuno dà fastidio. Però non mi sentirete mai parlare di complotto".