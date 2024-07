video suggerito

Giovane lavoratore cade in una vasca per l’irrigazione e muore: trovato senza vita dai colleghi Il 28enne di origini tunisine, che era in attesa del permesso di soggiorno, lavorava alle dipendenze di un’azienda agricola nel Ragusano. È precipitato nel fondo della vasca. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Il corpo senza vita di un ragazzo, 28 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata all'interno di un invaso per la raccolta delle acque e utilizzato per l'irrigazione. Sarebbe caduto nella vasca mentre lavorava nella zona di contrada Resinè, tra Vittoria e Scoglitti, nel Ragusano.

Il giovane di origine tunisina, in attesa del permesso di soggiorno, lavorava alle dipendenze di un'azienda agricola per la produzione di ortaggi e di frutta sotto serra, e si occupava di alcune manutenzioni all'interno dell'azienda. Questa mattina si era recato per lavori alla vasca di irrigazione. Era solo, e l'incidente non ha avuto testimoni.

I colleghi di lavoro, non vedendolo arrivare, lo hanno cercato. Alcuni oggetti che stava utilizzando si trovavano accanto alla vasca: così si è capito che l'uomo era probabilmente precipitato dentro. Il corpo si trovava sul fondo della vasca, ed è stato necessario l'arrivo dei sommozzatori da Catania per recuperarlo.

Le indagini sono ora condotte dai carabinieri. Sul posto anche gli uomini del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro per gli accertamenti riguardanti le condizioni di sicurezza dell'impianto e dell'azienda.