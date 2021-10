Morisi, per Salvini è una vicenda sospetta: “Inchiesta senza prove, attaccano lui per arrivare a me” Quella su Luca Morisi è una “vicenda sospetta”, dice Matteo Salvini intervenendo a Radio Capital. “Attaccano Morisi per attaccare me, è un’inchiesta senza prove, un errore privato che non ha rilevanza penale. Se finisse senza alcun reati, nessun processo, chi gli restituisce la dignità”, prosegue, accusando la stampa di aver già fatto il processo al suo ex collaboratore sui giornali.

A cura di Annalisa Girardi

"Attaccano Morisi per attaccare me, è un'inchiesta senza prove, un errore privato che non ha rilevanza penale. Se finisse senza alcun reati, nessun processo, chi gli restituisce la dignità?": lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Radio Capital sul caso di Luca Morisi. Caso che il leader della Lega ha definito una "vicenda molto sospetta", pur affermando di non aver letto le dichiarazioni dei ragazzi presenti la sera del 14 agosto nella casa dell'ex social media manager, in questi giorni al centro dell'attenzione mediatica. Salvini ha quindi ribadito come la faccenda sia "meschina" e di come il processo sia già stato svolto "da una settimana sui giornali".

Per poi ripetere che "gli spacciatori sono venditori di morte", mentre chi fa consumo di droga vada aiutato. "Io non so cosa facciano nel privato i miei collaboratori o candidati, non sbircio dal buco della serratura, non faccio politica così", ha aggiunto. E ancora: "Lo massacrano da settimane, io non lo sento da giorni. Morisi ha chiesto scusa per un errore privato, lei chiederebbe scusa per cosa fa la sera che non è affar mio? Secondo voi è una questione politica fare amore omosessuale a pagamento?".

Salvini non ha parlato solo del caso Morisi. Ha anche indirizzato le voci che si stanno susseguendo sui giornali in merito alle fibrillazioni interne nel centrodestra, che ieri hanno sottolineato come l'incontro previsto tra lui e Giorgia Meloni a Milano sia stato all'ultimo cancellato. Ma Salvini ha spiegato che è stata solo una questione di orari: il volo della leader di Fratelli d'Italia da Roma era in ritardo e lui doveva prendere il treno per la capitale per partecipare ad altri incontri elettorali, a cui non poteva mancare. Nulla di personale quindi, ha spiegato Salvini, ma un semplice contrattempo. Sullo stato di salute del centrodestra, che secondo alcuni si presenterebbe fortemente debilitato alle amministrative, il senatore ha tagliato corto: "Ci saranno ballottaggi nelle grandi città: il centrosinistra sarà in vantaggio ma non conta nulla, anche il Milan era in vantaggio e poi abbiamo visto com'è finita".