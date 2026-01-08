Monopattini elettrici, quando scatta l’obbligo di targa e cosa rischia chi non ce l’ha

Il nuovo Codice della strada ha introdotto degli obblighi in più per i monopattini elettrici, e ora si avvicina la loro applicazione definitiva. Tutti dovranno avere una targa personalizzata e assicurazione, con i relativi costi. Ecco cosa sappiamo delle scadenze e delle novità in arrivo.

Presto chi ha un monopattino elettrico dovrà attrezzarsi per mettergli la targa: un obbligo previsto già dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024 e ora quasi pronto a essere applicato. Manca solo un ultimo decreto, in arrivo nelle prossime settimane. Poi, con la piattaforma ufficiale a disposizione, ci saranno due mesi di tempo per adeguarsi. È dalla primavera del 2026, insomma, che chi sarà sorpreso in monopattino senza targa dovrà pagare sanzioni salate.

Quando diventa obbligatoria la targa sul monopattino elettrico

L'obbligo di targa per i monopattini fa parte del nuovo Codice della strada. Ormai neanche più così nuovo, visto che è in vigore dal novembre 2024. Da allora, però, i passaggi tecnici sono andati a rilento. Così, è probabile che la norma non sarà effettiva fino a marzo-aprile.

Solo a ottobre dello scorso anno è arrivato il decreto ministeriale che stabiliva gli aspetti pratici della nuova norma. E solo un mese dopo, il 13 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. In questo dm, però, c'era un altro rinvio: "Con successivo decreto", del direttore generale incaricato della motorizzazione, bisogna stabilire come funziona la piattaforma telematica che andrà usata per richiedere la targa del monopattino.

Quando arriva questo decreto, l'ultimo passaggio necessario? Entro novanta giorni da quello di novembre, quindi al più tardi nella prima metà di febbraio. E, da quando questo sarà in vigore e si potrà fare la procedura, ci saranno ancora sessanta giorni di tempo per adattarsi. Insomma, è probabile che tra la fine di marzo e l'inizio di aprile l'obbligo sarà in vigore a tutti gli effetti.

Come funziona la targa del monopattino

La targa per i monopattini elettrici sarà diversa da quelle di moto e auto. Si tratterà di un adesivo di plastica, pensato per adattarsi meglio alla superficie ridotta dei monopattini. Bisognerà fare attenzione, quindi, quando la si applica: dovrà essere in verticale e in una posizione ben visibile. Non si potrà togliere l'adesivo una volta messo.

La targhetta avrà sei caratteri: tre lettere e tre numeri, a partire da BBB222 in avanti. Non si useranno né le vocali né la lettera Q, e saranno saltati i numeri 0 e 1.

Come chiederla e quanto costa la multa per chi è senza targa

Per richiedere la targa per il monopattino bisogna aspettare che sia disponibile la piattaforma telematica gestita dal ministero dei Trasporti. Dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane, entro la metà di febbraio. Per ritirarla si potrà andare sia alla motorizzazione, sia nelle agenzie di pratiche automobilistiche.

Il costo è stato fissato dal decreto di ottobre: 8,66 euro. A questa somma si aggiungeranno l'imposta di bollo e i diritti della motorizzazione. Si pagherà online, tramite PagoPA, nel momento in cui si fa la richiesta.

Il prezzo sarà ben più alto per chi non si mette in regola. La multa per chi guida un monopattino senza targa potrà andare dai 100 ai 400 euro. Senza contare che se la targhetta è messa male (ad esempio, non in verticale o in una posizione non leggibile) sarà come non averla.