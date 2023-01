Ministro del Made in Italy e presidente di Confindustria in Ucraina: “Sosteniamo la ricostruzione” Adolfo Urso e Carlo Bonomi si sono recati oggi in Ucraina per “offrire il nostro supporto alla ricostruzione delle infrastrutture e dell’economia ucraina”, e hanno “inaugurato il desk di Confindustria a sostegno delle imprese presso l’ambasciata italiana a Kiev”.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si sono recati in Ucraina per ribadire il sostegno dell'Italia a Kiev e "per offrire il nostro supporto alla ricostruzione delle infrastrutture e dell'economia ucraina".

Per il ministro non è la prima volta in Ucraina, aveva infatti visitato il Paese anche lo scorso settembre, ma ora ci torna in quanto membro del governo. Ci torna, inoltre, il giorno dopo il via libera del Senato all'autorizzazione a inviare altre armi e mezzi militari a Kiev per tutto il 2023. Urso ha ribadito la solidarietà dell'esecutivo e di tutta Italia al popolo ucraino e ha incontrato i vertici del governo per discutere delle nuove misure che il governo intende mettere in campo per sostenere il Paese, che da quasi un anno si difende dall'aggressione russa.

Insieme a Bonomi, Urso ha inaugurato il desk di Confindustria a sostegno delle imprese presso l'ambasciata italiana a Kiev. "La speranza di pace è fondata anche sul sostegno dell’intera filiera produttiva industriale italiana", ha commentato il numero uno di Confindustria. Che già a giugno aveva siglato con il governo ucraino un accordo per lanciare diversi progetti a quattro mani con l'obiettivo di ricostruire l'economia del Paese, devastata dal conflitto.

Ora, con l'inaugurazione del desk, Confindustria può contare su una propria rappresentanza diretta nell'ambasciata di Kiev, in modo da poter lavorare in prima persona a questi progetti.

"La ricostruzione dell'Ucraina ha una portata ed un significato che vanno ben oltre i soli interessi economici poiché si tratta di sostenere un Paese che ha visto ledere la propria sovranità territoriale e di creare basi solide per concretizzare il processo di adesione all'Unione Europea", ha commentato ancora Bonomi.

Urso, da parte sua, nei vari incontri della giornata, ha illustrato "gli impegni italiani nel campo degli aiuti umanitari, sociali ed economici e affronterà le tematiche di cooperazione industriale e tecnologica, ponendo le basi di quelle che saranno le possibili partnership per la ricostruzione del Paese", come annunciato da una nota diffusa dal suo ministero.