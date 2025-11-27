Meloni risponde a Schlein: “Pronta al confronto ad Atreju, ma deve esserci anche Conte”

Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein, che ieri aveva dato la sua disponibilità a partecipare ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, solo in caso di un faccia a faccia con la premier. La replica non si è fatta attendere. Meloni è "pronta a confrontarsi con l'opposizione" ma dovrà partecipare anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Non più un faccia a faccia quindi, ma un dialogo a tre ospitato dalla storica manifestazione di FdI, che come da tradizione, si svolgerà dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo, a Roma. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me", ha scritto Meloni sui social. "Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte", ha proseguito.

Ieri i giornali avevano riportato le indiscrezioni di una possibile partecipazione della segretaria del Partito Democratico alla kermesse. Lo scorso anno Schlein aveva rifiutato l'invito mentre quest'anno sembrerebbe aver cambiato idea, ma a una condizione: la possibilità di confrontarsi con Meloni. Si tratterebbe del primo dibattito diretto tra le due leader.

La premier però, non sembra disposta a cedere al faccia a faccia e rilancia: se il confronto ci sarà, sarà includere anche il presidente dei 5s. "Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio", ha spiegato. "La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno", ha continuato in un chiaro tentativo di provocare i suoi avversari. "Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi", ha concluso.

Conte: "Confronto unico con Meloni e Schlein? Ci sarò"

Immediata anche la risposta di Conte: "Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no. Ora leggo che la Premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io che Schlein. Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno. Anche in ‘trasferta', davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero Presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!", ha affermato il leader del M5s.