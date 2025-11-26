Politica
Fratelli d’Italia invita Elly Schlein ad Atreju, la segretaria Pd: “Solo se il confronto sarà con Meloni”

Elly Schlein sarebbe pronta a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, ma solo se sarà possibile un confronto pubblico con la premier Giorgia Meloni, mai avvenuto fino ad ora.
A cura di Francesca Moriero
Immagine

Per la prima volta, la segretaria del Pd Elly Schlein potrebbe trovarsi a partecipare alla storica manifestazione di Fratelli d'Italia, Atreju, in programma dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo, a Roma. Lo scorso anno, la leader dem aveva declinato l'invito, ma questa volta la situazione sembra aprirsi a nuove possibilità. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Ansa, Schlein sarebbe stata contattata oggi pomeriggio da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di FdI. La segretaria Pd avrebbe posto una sola condizione per accettare: la possibilità di un confronto pubblico con la premier Giorgia Meloni. Finora, le due non si sono mai misurate in un dibattito diretto.

Donzelli, contattato dai media, non ha confermato né smentito la richiesta, limitandosi a sottolineare che gli inviti ad Atreju non vengono commentati pubblicamente. Più tardi, però, ha mostrato apertura alla proposta, dichiarando proprio all'Ansa che la questione sarà sottoposta a Meloni: "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei".

Donzelli ha poi aggiunto che l'unica attenzione sarà quella di rispettare gli altri leader già disponibili a partecipare senza condizioni.

Regionali, ora Schlein guarda al 2027: "Pronti a governare, priorità non è legge elettorale ma stipendi bassi"

La trattativa appare quindi agli inizi, ma la possibilità di un primo confronto pubblico tra le due principali figure politiche del Paese resta sul tavolo, aprendo scenari interessanti per la politica italiana in vista degli appuntamenti di dicembre.

Politica Italiana
Immagine
Politica
