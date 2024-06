Meloni non riempie la piazza: il comizio decisivo di piazza del Popolo è un mezzo flop L’evento di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni per le elezioni europee non ha attirato grandi folle: la presidente del Consiglio ha parlato davanti a una piazza del Popolo piena nemmeno per metà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Piazza del popolo fotografata durante il comizio di Giorgia Meloni

Sono le tre di pomeriggio circa quando Giorgia Meloni prende la parola sul palco installato a piazza del Popolo a Roma. Il momento è centrale: la chiusura di settimane di campagna elettorale per le europee, l'unico evento pre-elezioni a cui la presidente del Consiglio ha preso parte personalmente, quando al voto manca ormai solo una settimana. Da giorni i militanti del partito invitano e spingono a partecipare, ricordano l'appuntamento del 1° giugno, e ci sono spedizioni partite da diverse parti d'Italia (campeggia una bandiera di Fratelli d'Italia Liguria nella platea). Ma la piazza, di fatto, è mezza vuota.

Come Fanpage.it ha potuto osservare direttamente, la folla presente durante il comizio di Giorgia Meloni arrivava fino a poco più di metà della piazza. Tre quarti, a voler abbondare con le proporzioni. Ma restava un ampio spazio vuoto al fondo della piazza, come si può osservare anche dalla foto scattata quando la presidente del Consiglio aveva già iniziato a parlare. Per di più, su entrambi i lati della folla restava parecchio spazio da riempire. Se è vero che solitamente la capienza di questa piazza si stima in circa trentamila persone (sarebbero oltre sessantamila se fosse del tutto sgombra, ma bisogna tenere in considerazione il palco e il backstage che ne occupano una buona parte), qui sembrerebbe che non ce ne fossero nemmeno la metà.

Certo, ci sono delle attenuanti. È il 1° giugno, la primavera è inoltrata, la giornata a Roma (e non solo) è soleggiata e calda, e l'orario scelto – alle 14 l'inizio dell'evento, alle 15 circa l'intervento di Meloni – non è di quelli che spingono le persone a mettersi in una piazza, ferme, sotto il sole. E non sarà l'evento di oggi a compromettere il risultato elettorale di Fratelli d'Italia. Resta comunque il dato di fatto, testimoniato dalle immagini: per quanto la presidente del Consiglio abbia rivendicato all'inizio del suo discorso, "torneremo sempre alla piazza per ricordarci chi siamo", oggi la piazza è stata piuttosto vuota.