Giorgia Meloni, solidarietà della politica sul caso Giambruno. Salvini: “Un abbraccio fortissimo” Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno, conduttore di Rete 4 che negli ultimi giorni è stato al centro di numerosi fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia. Sono arrivati messaggi di sostegno sia dall’opposizione che dalla maggioranza, da Matteo Salvini a Carlo Calenda.

A cura di Luca Pons

La notizia della fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ha coinvolto anche il mondo politico, con messaggi di solidarietà rivolti alla presidente del Consiglio: da leader della maggioranza come gli alleati Matteo Salvini e Antonio Tajani, ma anche da esponenti dell'opposizione, tra cui Carlo Calenda. Nell'annuncio, Meloni ha ringraziato Giambruno, conduttore di Rete 4, per gli anni trascorsi insieme e per la figlia Ginevra, e ha aggiunto: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto".

Salvini a Meloni: "Un abbraccio fortissimo, avanti a testa alta"

La prima risposta è stata quella di Matteo Salvini, leader della Lega. In un breve post sui social, Salvini ha scritto: "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!". Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha scritto solamente: "Giorgia, ti abbraccio". Il partito di Meloni, Fratelli d'Italia, ha fatto un unico post per esprimere vicinanza: "Siamo al tuo fianco, Giorgia".

Dal centrodestra si sono espresse anche alcune parlamentari. La leghista Laura Ravetto ha commentato: "Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte". Da Forza Italia, Rita Dalla Chiesa ha aggiunto: "Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto".

Calenda: "Solidarietà", Zan: "Almeno lasciate in pace chi vuole stare insieme"

Si è espresso anche qualche esponente dell'opposizione. Tra questi, il leader di Azione Carlo Calenda: "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia. L'uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale", ha sottolineato. Poi ha concluso: "Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto".

La parlamentare europea del Pd, Alessandra Moretti, ha scritto: “Restare donne oltre i ruoli che si ricoprono non è un’impresa facile . L’amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio . La ragione di tutto sta lì. Un abbraccio a Giorgia Meloni che ha agito in un momento difficile da donna libera . Ora le lascino fare la madre". Una nota polemica, invece, da Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd: "Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme". Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha seguito: "Non ci appassiona occuparci delle questioni personali della presidente del Consiglio, tantomeno quelle private. Vorremmo che lei facesse lo stesso con tutti gli italiani. Chiedo perciò ai politici di maggioranza di astenersi d'ora in poi dal fare la morale sulla famiglia tradizionale".

Mariastella Gelmini, portavoce di Azione ed ex ministra, ha dichiarato che "ogni speculazione politica sarebbe assurda e fuori luogo". Ettore Rosato, deputato che ha da poco lasciato Italia Viva, ha scritto: "Solidarietà e comprensione, solo questo. Pensando che è un fatto personale che ha diritto di non diventare un maldestro manganello politico".

Il caso dei fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia

Giambruno, conduttore di Rete 4, era stato negli ultimi giorni al centro di un caso mediatico: Striscia la Notizia aveva pubblicato numerosi fuori onda in cui il giornalista imprecava e teneva atteggiamenti discutibili nei confronti di una collega. Ieri sera Striscia – programma di Mediaset, proprio come il Diario del giorno condotto da Giambruno – ha pubblicato un'altra clip: questa volta il compagno di Meloni si lanciava in commenti e battute a sfondo sessuale e parlava di una "tresca".

Questa mattina, con un post sui social, Meloni ha comunicato la fine della relazione: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto", ha scritto, aggiungendo un attacco a "tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa".