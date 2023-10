Meloni al summit di pace al Cairo: “Hamas vuole guerra di religione, Israele non risponda con vendetta” Giorgia Meloni ha parlato al vertice di pace al Cairo, sul conflitto tra Israele e Palestina. L’attacco di Hamas va condannato, e la reazione di uno Stato come Israele non deve essere guidata dalla vendetta, ha detto. L’obiettivo è evitare che il conflitto diventi “uno scontro di civiltà”. Le priorità sono l’intervento umanitario e la liberazione degli ostaggi.

A cura di Luca Pons

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giorgia Meloni è intervenuta al vertice del Cairo per la pace, organizzato dal presidente egiziano al-Sisi. Il tema su cui si confrontano i leader mondiali è quello del conflitto tra Israele e Palestina, con l'obiettivo di evitare che le ostilità si allarghino. Nel suo intervento, Meloni ha iniziato condannando l'attacco di Hamas del 7 ottobre: "Lascia inorriditi, è giusto condannarlo senza ambiguità". Poi ha rivendicato il ruolo dell'Italia come "ponte di dialogo tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente".

L'obiettivo condiviso da tutti i presenti, ha detto la presidente del Consiglio, è "che quello che sta accadendo a Gaza non si trasformi in un conflitto più ampio, una guerra di religione, uno scontro di civiltà. L'impressione è che fosse questo l'obiettivo di Hamas, non difendere il popolo palestinese, ma costringere a una reazione contro Gaza che chiudesse ogni dialogo, e compromettesse pace e benessere per tutti i cittadini coinvolti. Significa che il bersaglio siamo tutti noi, e non possiamo cadere in questa trappola, sarebbe una cosa molto stupida".

Meloni ha poi sottolineato tre punti. Il primo: "Il terrorismo ha colpito il mondo musulmano più di quanto abbia colpito l'Occidente", e "Hamas usa il terrorismo per impedire qualsiasi dialogo, ma nessuna causa lo giustifica, nessuna causa giustifica donne massacrate e riprese con una telecamera". Il secondo punto si è concentrato sulla reazione di Israele: "La reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta. Uno Stato fonda la sua reazione su precise ragioni di sicurezza, commisurando la forza e tutelando la protezione civile. Questo è il confine entro cui uno Stato deve rimanere. Confido che sia anche la volontà di Israele".

Meloni ha concluso poi parlando dell'aspetto umanitario. Un intervento, ha affermato, è indispensabile per "evitare esodi di massa, che destabilizzerebbero questa regione. Cosa di cui non abbiamo bisogno. È importante l'iniziativa della Commissione europea di triplicare gli aiuti umanitari a Gaza, ma serve un rigido controllo su chi utilizza queste risorse". Sulla questione degli ostaggi: "Tra gli ostaggi a Gaza ci sono anche degli italiani, noi chiediamo l'immediato rilascio, a partire da donne, bambini e anziani. È importante lavorare sulla fuoriuscita delle persone fragili da Gaza".

La presidente del Consiglio ha poi delineato la proposta italiana: "Serve un'iniziativa politica per risolvere la crisi sulla prospettiva di due popolo e due Stati, con una tempistica definita. Il popolo palestinese deve avere il diritto di essere una nazione che si governa in libertà, allo Stato di Israele deve essere riconosciuto il diritto ad esistere e a difendersi. Su questo l'Italia è disposta a fare assolutamente tutto il necessario".