Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: valico di Rafah aperto alle 9. Allarme Onu: “Evacuare le scuole di Gaza”. Hamas rilascia 2 ostaggi Usa.

Israele ha alzato il livello di allerta a 4 per Egitto e Giordania, esortando i suoi cittadini a lasciare il prima possibile i due Paesi, mentre per il Marocco l'allarme è arrivato a livello 3 ed è consigliato di evitare i viaggi non essenziali. "A causa del protrarsi della guerra, negli ultimi giorni si e' constatato un ulteriore e significativo inasprimento delle proteste contro Israele in vari Paesi del mondo, con particolare attenzione ai Paesi arabi del Medio Oriente, insieme a manifestazioni di ostilità e violenza contro simboli israeliani ed ebraici", ha fatto sapere il ministero degli Esteri in una nota. Sconsigliato inoltre di soggiornare in tutti i Paesi del Medio Oriente – tra cui Turchia, Emirati e Bahrein – e di viaggiare in posti come Malesia, Bangladesh, Indonesia e Maldive.