video suggerito

Manovra, tutti i nuovi bonus e incentivi per le famiglie: fino a 7mila euro per i nati nel 2025 La Legge di Bilancio 2025 introduce un pacchetto di aiuti alle famiglie con figli nati nel 2025, con bonus alla nascita, assegno unico potenziato e rimborsi per l’asilo nido. Gli importi complessivi possono raggiungere fino a 7mila euro per nucleo familiare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel contesto della Legge di Bilancio 2025, il Governo ha introdotto un pacchetto di sostegni economici pensato per le famiglie con figli nati nel 2025. L’obiettivo principale di queste misure è duplice: da una parte incentivare la natalità e dall'altra sostenere economicamente i genitori nei primi anni di vita dei loro figli, un periodo spesso caratterizzato da costi elevati e difficoltà organizzative. Queste iniziative mirano a contrastare il calo demografico e a migliorare la qualità della vita delle famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi.

Il pacchetto comprende diverse agevolazioni economiche, tra cui un bonus alla nascita, un assegno unico universale potenziato e rimborsi per le spese legate all’asilo nido. Complessivamente, le famiglie potranno ricevere aiuti significativi, con importi che variano in base al reddito e al numero di figli, raggiungendo cifre che possono arrivare fino a 7.000 euro per i nuclei familiari che beneficiano del massimo supporto.

Bonus nascita da 1000 euro una tantum

Una delle principali novità è il bonus nascita di 1.000 euro, erogato una tantum per ogni nuovo nato nel 2025. Questo importo è universale, cioè è destinato a tutte le famiglie senza distinzione di reddito, e mira a rappresentare un primo sostegno universale per affrontare le spese iniziali legate all’arrivo di un figlio, come quelle per pannolini, latte, cure mediche, attrezzature e altre necessità quotidiane. Per ottenere il Bonus nuove nascite occorrerà fare domanda all'Inps.

Leggi anche Come cambiano le detrazioni fiscali con la Manovra finanziaria 2025 e chi ci guadagna

Assegno Unico universale potenziato

L’assegno unico universale, già esistente, sarà ulteriormente potenziato per il primo anno di vita del bambino. Si tratta di un contributo mensile che le famiglie possono richiedere a partire dal settimo mese di gravidanza. Nel 2025, l’importo sarà maggiorato del 50% durante il primo anno di vita del bambino, portando il contributo mensile a oltre 300 euro per le famiglie con un reddito Isee fino a 40.000 euro.

Inoltre, per le famiglie con più figli, l’importo dell’assegno aumenta ulteriormente, con maggiorazioni che variano tra il 15% e il 30%, in funzione del numero di figli e del reddito familiare. Questo meccanismo mira a offrire un sostegno crescente in proporzione alle necessità delle famiglie più numerose.

A chi spetta il bonus asilo nido fino a 3600 euro

Un’altra misura significativa è il rimborso per le spese legate all’asilo nido. Questo contributo può arrivare fino a 3.600 euro annui per famiglia e ha l’obiettivo di incentivare il ritorno al lavoro, in particolare delle madri, che sono spesso le prime a trovarsi a lasciarlo, facilitando una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Il rimborso è graduato in base all’Isee: le famiglie con redditi più bassi possono beneficiare del massimo importo, mentre per le fasce di reddito più alte il contributo è ridotto progressivamente.

Calcolo complessivo dei benefici

Unendo il bonus nascita, l’assegno unico universale potenziato e il rimborso per l’asilo nido, una famiglia con un Isee basso e un solo figlio potrà ricevere fino a 5.500 euro nel primo anno di vita del bambino. Per le famiglie numerose o con ulteriori agevolazioni, come quelle previste per i figli con disabilità, il totale può raggiungere o superare i 7.000 euro.

Adeguamento al costo della vita

Un aspetto importante delle nuove misure è poi il meccanismo di adeguamento automatico all’inflazione, che garantisce che gli importi dei contributi siano aggiornati per mantenere il loro valore reale rispetto all’aumento dei prezzi. Questo significa che, se i prezzi al consumo aumentano, anche gli importi degli aiuti cresceranno proporzionalmente. Per il 2025, con un’inflazione stimata all’1,2%, i contributi previsti subiranno un leggero incremento, assicurando così che il sostegno economico resti adeguato alle esigenze delle famiglie.