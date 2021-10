Manovra, bonus affitti per i giovani: detrazioni fino a 2.400 euro per gli under 31 Il bonus affitti inserito in manovra per i giovani è dedicato a chi, tra i 20 e i 31 anni, esce di casa e ha un proprio reddito: avrà diritto a una detrazione del 20% che può arrivare fino a 2.400 euro. Vale sia per chi affitta un intero appartamento e chi invece prende solo una stanza. Potrà essere richiesta per i redditi fino a 15.493 euro.

A cura di Annalisa Girardi

Nella legge di Bilancio per il 2022 appena approvata dal governo c'è anche uno sconto sull'affitto per i giovani. Il bonus è dedicati a chi, tra i 20 e i 31 anni, esce di casa e ha un proprio reddito: avrà diritto a una detrazione del 20% che può arrivare fino a 2.400 euro. Vale sia per chi affitta un intero appartamento e chi invece prende solo una stanza.

La detrazione potrà essere richiesta per i redditi fino a 15.493 euro. Si tratta di una detrazione che, a quanto riportano diverse agenzie di stampa, avrà durata di quattro anni. Con la manovra il governo ha anche prorogato per tutto il prossimo anno le agevolazioni, sempre dirette ai giovani, per chi acquista la prima casa. Una misura che, come il bonus affitti, punta a favorire l'indipendenza dei giovani e che prevede mutui agevolati con garanzia statale per gli under 36.

Torniamo al bonus affitti. Ecco cosa prevede l'articolo arrivato in Consiglio dei ministri ieri sera:

(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani) L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.”

Per ricapitolare, quindi, i requisiti per accedere all'agevolazione sono un'età compresa tra i 20 e i 31 anni e un reddito complessivo inferiore ai 15.493 euro. Si tratta di un bonus che viene applicato come detrazione di imposta pari al 20% e che può avere un valore massimo pari a 2.400 euro.