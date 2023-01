Carta acquisti 2023: requisiti Isee e moduli per spese alimentari, sanitarie e bollette L’ex social card torna sotto forma di Carta acquisti per gli over 65 e i genitori di minori di tre anni in condizioni di difficoltà economica, finanziata dal governo Meloni con la manovra. Vediamo chi può richiederla e come ottenerla.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra economica 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Carta acquisti 2023, appena introdotta dal governo Meloni con la manovra economica, è sostanzialmente una riedizione della social card del 2008. In breve: vale 40 euro al mese e viene ricaricata di 80 euro ogni due, si tratta di una carta fisica che è possibile ritirare e richiedere negli uffici postali, è destinata agli over 65 e ai genitori che hanno figli al di sotto dei tre anni che si trovano in difficoltà economica. Insomma, c'è una certa soglia di Isee e di reddito da non superare, come sempre in questi casi. La Carta acquisti, inoltre, è utilizzabile solamente per spese alimentari, in farmacia e per pagare le bollette.

Carta acquisti 2023, a chi spetta: i requisiti Isee

La possibilità di accedere alla Carta acquisti dipende, tra i genitori di bambini sotto i tre anni e over 65, interamente dai redditi. Per chi ha figli minori di tre anni l'Isee familiare massimo è fissato a 7.640,18 euro per ricevere la card. Per chi ha tra i 65 e i 70 anni sono sempre 7.640,18 euro di Isee, con un importo complessivo dei redditi percepiti non superiore anche in questo caso a 7.640,18 euro. Per gli over 70, invece, l'Isee è sempre fissato a 7.640,18 euro, con un importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.186,91 euro.

I moduli per over 65 e genitori di minori di 3 anni

La Carta acquisti si può richiedere negli uffici postali, presentando i moduli appositi. Sono differenti: qui c'è quello per i minori di tre anni, qui quello per gli anziani con più di 65 anni. Sul sito ufficiale dell'Inps, inoltre, sono disponibili anche delle guide specifiche per la compilazione, che comunque è abbastanza semplice: servono i documenti e i dati personali, oltre al reddito Isee che determina – come detto – l'accesso alla Carta acquisti.

Leggi anche Flat tax 2023, come funziona il regime forfettario e quanto risparmiano autonomi e partite Iva

Cosa si può comprare o pagare con la Carta acquisti 2023

Con la Carta acquisti è possibile fare la spesa nei negozi alimentari, supermercati e simili, ma anche comprare il necessario nelle farmacie e parafarmacie. Inoltre è possibile utilizzare la card anche per pagare le bollette dell'elettricità e del gas. Tutto ciò, però, è possibile farlo solamente se il negozio, supermercato, farmacia o esercente ha sottoscritto la convenzione. C'è una lista, infatti, di negozi convenzionati.

Dove si utilizza la Carta acquisti 2023 e come controllare il saldo

La lista dei negozi convenzionati si trova sul sito del ministero dell'Economia, e viene aggiornata man mano che aderiscono nuove attività. La lista, ovviamente, è lunghissima e comprende tutta una serie di supermercati, farmacie, e negozi di generi alimentari. Per controllare il saldo, invece, si può chiamare il numero verde 800.666.888 e attivare anche un servizio automatico sul proprio numero di cellulare: da quel momento in poi i beneficiari della card verranno avvisati via sms di ogni movimento in entrata e in uscita – accrediti o pagamenti – e il saldo relativo.