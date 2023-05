Maltempo, la ministra Bernini dice che torna la didattica a distanza: “Le lauree non si fermano” “Tutto quello che è stato messo in campo per l’emergenza Covid, stiamo cercando di imparare dall’esperienza, che ha dimostrato di funzionare. Le lauree non possono essere rimandate e potranno essere fatte a distanza”: lo ha detto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, parlando delle misure del governo messe in campo dopo l’alluvione.

A cura di Annalisa Girardi

L'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, ma anche alcune zone delle Marche e della Toscana, non ferma le università. "Le lauree continuano", ha detto la ministra per l'Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo alla trasmissione Zapping, su Radio 1. Per poi annunciare la ripartenza della didattica a distanza, sperimentata durante il lockdown e le zone rosse Covid. "Abbiamo cercato prima di tutto di mettere sia l'università, che i conservatori, che le accademie in condizioni di continuare a lavorare anche se gli studenti magari per problemi di infrastrutture non riescono ad arrivare fisicamente ai luoghi della didattica. Quindi è ripartita la didattica a distanza, di nuovo esami a distanza", ha detto Bernini.

Per poi aggiungere: "Tutto quello che è stato messo in campo per l'emergenza Covid, stiamo cercando di imparare dall'esperienza, che ha dimostrato di funzionare. Le lauree non possono essere rimandate e potranno essere fatte a distanza".

Allo stesso tempo, ha spiegato la ministra, sono anche stati messi in campo degli ammortizzatori sociali: cioè due fondi di solidarietà, uno per l'università e uno per l'alta formazione. "Abbiamo già ricevuto degli appelli giustamente dall'accademia dei conservatori proprio perché se si prevedono dei collegamenti si devono prevedere anche gli strumenti per collegarsi. Fra l'altro sono a disposizione fondi del ministero per acquistare tablet da dare in comodato d'uso agli studenti", ha concluso Bernini.

Anche Giorgia Meloni, presentando in conferenza stampa il nuovo decreto del governo messo in campo dopo l'alluvione, aveva parlato delle misure per gli studenti. "Per la scuola c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica e abbiamo dato facoltà al ministro dell'Istruzione di lavorare con una certa flessibilità per l'adempimento degli esami di maturità in base alle necessità degli istituti coinvolti. Anche il ministro dell'Università prevede la possibilità di didattica ed esami a distanza e c'è un fondo di solidarietà per i docenti delle università interessate e per primi interventi di ripristino di 3,5 milioni", aveva detto la presidente del Consiglio.