Malore in Aula per Angelo Bonelli, la seduta della Camera viene sospesa Durante il dibattito alla Camera sullo scostamento di bilancio nel Def, ripetuto dopo lo scivolone di ieri in cui la maggioranza è andata sotto perché mancavano troppi dei suoi deputati, Angelo Bonelli ha avuto un malore. La seduta è stata interrotta mentre il coportavoce dei Verdi veniva portato fuori.

A cura di Luca Pons

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, è stato colto da un malore in Aula, alla Camera, pochi minuti dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto sul Def. Il presidente Lorenzo Fontana, interrompendo il deputato che stava parlando in quel momento, ha quindi sospeso per alcuni minuti la seduta. Alla ripresa, Matteo Richetti di Azione ha fatto gli auguri al collega, "augurandosi che non sia nulla di grave".

Bonelli, secondo quanto riportato da alcuni presenti nel Transatlantico, è stato portato fuori dall'aula di Montecitorio in sedia a rotelle, con l'aiuto dei servizi sanitari presenti, a seguito di "un capogiro". Sarebbe stato accompagnato in infermeria per accertamenti. Poi, nonostante sia sempre rimasto cosciente, su consiglio dei sanitari si è recato al Policlinico Gemelli per ulteriori verifiche.

Pochi minuti prima, come detto, Bonelli era intervenuto nel dibattito sullo scostamento di bilancio. La Camera è riunita oggi, in via eccezionale, dopo che ieri la maggioranza non è riuscita ad avere i numeri per approvarlo a causa dell'assenza di troppi deputati, chi in missione e chi non presente in Aula per altri motivi. Così, il governo si è riunito d'urgenza ieri, ha approvato una nuova Relazione sullo scostamento di bilancio che la commissione Bilancio della Camera ha approvato in tarda serata, e oggi l'Aula si è riunita per ripetere il voto.

Nel corso della dichiarazione di voto del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, Bonelli ha attaccato: "Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Siete i primi a non venire qui a onorare il vostro impegno con i cittadini pur essendo pagati bene per questo". Ha continuato parlando di "totale inadeguatezza a governare l'Italia. Non siete in grado di contare i deputati da portare in aula, come pensate di tutelare i conti pubblici e rilanciare l'economia del Paese?".

"Non vi vergognate un poco di come governate questo Paese? Non avete un po di vergogna? Avete messo 340 milioni per finanziarie consulenze e studi di progettazione per il Ponte sullo Stretto di Messina, per soddisfare l'ego ipertrofico di un ministro che 4 anni fa era contrario al Ponte e oggi ne è il più grande fautore. La ministra Santanchè ha speso 9 milioni di euro per uno spot che invece del vino italiano riprendeva il vino sloveno. Vi siete iscritti alla storia come la maggioranza che per la prima volta si è bocciata da sola il Def", ha criticato ancora Bonelli. Dopo un momento di esitazione in cui ha faticato a trovare le parole, il deputato ha concluso mostrando un cartello con l'immagine della Venere di Botticelli utilizzata come mascotte per la campagna governativa con la scritta ‘Open to incompetenza': "La cifra del vostro agire è l'incompetenza", ha chiuso Bonelli. "Ieri, il livello di responsabilità è stato massimo da questo punto di vista".