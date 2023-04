La maggioranza va sotto alla Camera: respinta la richiesta di scostamento di bilancio Alla Camera, durante la sessione sul Def, è stata respinta la richiesta di scostamento di bilancio. Non si è infatti riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta.

A cura di Annalisa Girardi

Alla Camera mancano i numeri e la maggioranza va sotto sulla richiesta di scostamento di bilancio. Durante la seduta sul Def i deputati dovevano anche esprimersi sull'autorizzazione allo scostamento, per cui serviva la maggioranza assoluta dei voti a favore. Una soglia fissata a 201. Per appena sei voti, però, la Camera ha respinto la richiesta: quelli favorevoli infatti si sono fermati a 195, mentre i contrari sono stati 19 e in 105 si sono astenuti. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, ha quindi sospeso la seduta mentre dai banchi dell'opposizione partivano gli applausi.

Schlein: "Il governo dimostra la sua inadeguatezza, questo è dilettantismo"

"Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza". Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Pd. "In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di questo Governo e di questa maggioranza, che dovranno risponderne davanti al Paese. Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l’Italia e la sua credibilità", ha concluso la segretaria dem.

"Il Def è finito, lo devono buttare, non è mai successo nella storia, devono fare un altro Def, essendo stato bocciato lo scostamento di bilancio non hanno le risorse. Non è che possono rivotare. Senza scostamento non puoi neanche approvare il Def, lo devi riscrivere. Ora stanno verificando, perché non è mai successo. Non è un incidente secondario", ha commentato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in Transatlantico dopo la bocciatura della richiesta.

"Il governo deve andare subito al Colle", ha detto invece in Aula il vicecapogruppo di Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, alla ripresa della seduta. "È un dato politico clamoroso. La maggioranza ha fallito. Gli italiani non si meritano questo spettacolo indecoroso di questa maggioranza", ha aggiunto la capogruppo del Partito democratico a Montecitorio, Chiara Braga. Il capogruppo M5s Francesco Silvestri, sempre in Aula, ha detto: "Avete passato i mesi ad attaccare i percettori del reddito di cittadinanza dicendo che non volevano lavorare. Ma veniteci voi a lavorare!".

"Non c'è nessun segnale politico in quello che è accaduto in Aula. Quello che ha inciso sono i deputati in missione", ha replicato Maurizio Lupi.

"Una figuraccia senza precedenti. Non si può definire in altro modo quello che è accaduto alla Camera, dove la maggioranza non ha avuto i numeri per approvare lo scostamento di bilancio (precludendo anche l'approvazione del Def). Pasticcioni e incapaci", ha commentato il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

"La bocciatura oggi in aula del governo su voti decisivi per la politica economica è un clamoroso autogol della maggioranza, assente nel momento decisivo. Meloni così mina la credibilità non solo del suo governo ma del paese", scrive invece il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.