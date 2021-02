Zona arancione scuro o zona arancione rafforzata: due diverse definizioni che entreranno presto nelle abitudini e nelle conversazioni degli italiani, così come avvenuto con le zone gialle, rosse e arancioni e con tanti termini ormai sulla bocca di tutti a causa del Covid-19. In Lombardia ed Emilia-Romagna l’aumento dei contagi ha portato i presidenti di Regione a firmare delle ordinanze che istituiscono la zona arancione rafforzata: in alcuni comuni si prevedono regole più stringenti rispetto a quelle delle zone arancioni e leggermente più soft di quelle della zona rossa. Il prossimo dpcm, peraltro, potrebbe disciplinare le zone arancione scuro per tutte quelle aree con situazioni più critiche. Al momento l’arancione rafforzato vale per 14 comuni dell’Emilia-Romagna (dal 25 febbraio all’11 febbraio), tra l'area di Imola e il ravennate. E per tutta la provincia di Brescia, otto comuni del bergamasco e uno del cremonese in Lombardia. Ma quali sono le regole di queste zone e cosa cambia rispetto alla classica fascia arancione? Al momento le restrizioni sono diverse tra Emilia-Romagna e Lombardia, con meno spostamenti consentiti da una parte e una maggiore chiusura delle scuole dall’altra. In generale, rispetto alle zone arancioni cambiano le regole sugli spostamenti, le seconde case e la scuola, meno su bar, ristoranti e negozi.

Spostamenti e uscite di casa

In Emilia-Romagna in zona arancione scuro i movimenti sono vietati anche all’interno dello stesso comune, contrariamente a quanto avviene nel resto della Regione, ora in zona arancione: non si può, quindi, uscire di casa neanche per spostarsi nel proprio comune. Restano possibili i movimenti per lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio o alla residenza. Altra differenza rispetto alla classica zona arancione è anche il divieto di andare a trovare parenti e amici nelle abitazioni private. In Lombardia – attualmente zona gialla – dove vige l’arancione scuro è vietato andare in abitazioni diverse da quella principale: rispetto alla zona arancione classica, quindi, è vietato lo spostamento nelle seconde case. In più si prevede lo smart working obbligatorio, dove possibile.

Bar e ristoranti

Per quanto riguarda bar e ristoranti le regole in zona arancione rafforzata sono praticamente identiche a quelle della classica zona arancione, sia in Emilia-Romagna che in Lombardia. È vietato consumare cibi e bevande nei ristoranti e nei bar né nelle loro adiacenze: consentiti solamente l'asporto e il domicilio.

Negozi

Non cambiano le regole rispetto alla classica zona arancione neanche per i negozi e per tutte le attività commerciali, né in Lombardia né in Emilia-Romagna. Non vengono previste limitazioni alle categorie dei beni vendibili, mentre le attività che si trovano all’interno dei centri commerciali restano chiuse nei giorni festivi e prefestivi, fatta eccezione per farmacie, negozi alimentari, tabacchi ed edicole.

Scuola e didattica a distanza

A fare le spese delle regole della zona arancione scuro sono soprattutto le scuole. La differenza rispetto alla zona arancione è evidente: si passa dalla didattica a distanza solamente per gli ultimi due anni delle medie e per le superiori a una quasi completa chiusura degli istituti. In Emilia-Romagna restano in presenza solamente i servizi educativi nella fascia 0-3 anni e le scuole dell’infanzia: per il resto si applica la didattica a distanza al 100%. In Lombardia invece tutte le scuole sono chiuse, anche l’asilo nido e quelle per l’infanzia.