Le manifestazioni per Sara e Ilaria, le offese del ministro Nordio: il nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso"

I collettivi, i centri antiviolenza e gli ambienti universitari in queste ore stanno organizzando tantissime manifestazioni per ricordare Sara Campanella e Ilaria Sula, le studentesse 22enni uccise da un compagno di corso e dall'ex fidanzato. E per dire che devono essere le ultime, che nessun'altra può più morire così. C'è bisogno di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, dicono.

Un tema, questo, di cui si è discusso a lungo negli ultimi anni, soprattutto dopo un altro caso di una giovane studentessa uccisa dall'ex fidanzato, quello di Giulia Cecchettin. La politica, però, non risponde: il dibattito su questo tema importantissimo viene costantemente dirottato sulle polemiche in merito a una presunta "ideologia gender". E intanto, nelle classi, si continua a parlare poco o niente di violenza patriarcale, di stereotipi nocivi, di cultura dello stupro.

E non mancano gli esponenti del governo che provano a spostare il focus dell'attenzione. Come il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che parlando dei femminicidi ha detto che "alcune etnie hanno una sensibilità diversa dalla nostra rispetto alle donne". Affermazioni offensive che alludono semplicemente a delle falsità.

