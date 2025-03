Le 50 dichiarazioni di Trump più pericolose dall’insediamento a oggi (e qualche fatto inquietante)

A cura di Saverio Tommasi

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America

Donald Trump si è insediato il 20 gennaio 2025.

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Donald Trump ha tante idee, e sono quasi sempre oscene.

Voglio portarvi al cimitero americano di Firenze, dove sono sepolti 4.402 soldati americani uccisi durante la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Persone che hanno combattuto per la democrazia, cioè quella che oggi Donald Trump sta facendo scricchiolare. Prima di spiegare perché voglio farvi conoscere le storie delle persone che lì sono sepolte, ho deciso di raccontarvi le idee più oscene di Donald Trump dal suo insediamento a oggi: meno di due mesi.

Le 50 cose pericolose dette da Trump da quando è Presidente

Appena insediato Donald Trump ha graziato 1.500 dei suoi sostenitori che avevano attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti quattro anni fa. Durante l’attacco 140 poliziotti furono aggrediti, alcuni colpiti con tubi e pali. Altri irrorati con sostanze chimiche irritanti. Tra i destinatari dell'ordinanza di grazia di Trump anche i leader dei gruppi militanti di estrema destra Oath Keepers e Proud Boys. Donald Trump di fronte ai giornalisti li ha chiamati tutti "ostaggi".

Trump all’Ucraina: “Non avreste mai dovuto iniziare la guerra".

Facciamo chiarezza: la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, dopo aver annesso la Crimea nel 2014. Il dispiegamento delle truppe russe al confine con l’Ucraina, in preparazione dell’attacco, è iniziato nella primavera del 2021.

L’invasione russa dell’Ucraina non è stata provocata. La Russia ha violato le norme internazionali, ha aggredito un altro Stato e continua a farlo.

Ordine governativo firmato da Trump dal titolo: “Porre fine ai programmi di diversità e inclusione e alle corsie preferenziali governative radicali e dispendiose”.

Significa la chiusura di tutti i programmi a favore delle minoranze nelle scuole e nelle università, programmi che fino a oggi prevedevano ad esempio borse di studio o attività di sensibilizzazione contro le aggressioni o i bias cognitivi.

Secondo Trump oggi a essere discriminati sono gli uomini bianchi. Già durante la campagna elettorale definì la sua avversaria Kamala Harris “DEI hire”, cioè una persona assunta per il colore della sua pelle. Trump oggi sta smantellando l’ufficio DEI (diversity, equity and inclusion), per reindirizzarlo verso altri obiettivi. Ma togliendo questi programmi si tornerà a favorire in modo ancora più marcato l’uomo bianco e preferibilmente cristiano.

L’incidente aereo di Washington del 30 gennaio, in cui sono morte 67 persone: secondo Trump l'incidente aereo è stata colpa di Biden e Obama che avevano costretto l’agenzia dell’aviazione ad assumere persone con disabilità.

Trump ha minacciato gli studenti: “Se partecipate a proteste nei campus sarete incarcerati ed espulsi”.

L'amministrazione Trump ha dichiarato che smantellerà completamente l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Ha già eliminato 2.000 posti di lavoro e messo in aspettativa le altre persone dipendenti in tutto il mondo.

Eppure USAID è l'agenzia federale che fornisce assistenza umanitaria in tutto il mondo, dall’Ucraina all’Africa subsahariana, al Medio Oriente. Ha svolto un ruolo fondamentale nel contrasto all’HIV/AIDS e nella risposta alle emergenze sanitarie, oltre che nei Paesi colpiti da disastri naturali. I repubblicani accusano l'agenzia di aver supportato politiche progressiste in Paesi stranieri, finanziando organizzazioni legate ai diritti, alla giustizia climatica e alla libertà di informazione.

“Zelensky impedisce le elezioni!”, ha detto Trump.

Anche qui, facciamo chiarezza: l’Ucraina a causa dell’aggressione è sotto legge marziale e secondo la Costituzione non si possono svolgere elezioni in questo periodo. Tra l’altro sarebbe un po’ azzardato pensare a libere elezioni con milioni di persone profughe e attualmente ospitate in altri Stati; e con città ucraine ancora sotto bombardamento e altre sotto il diretto controllo russo.

“La Russia vuole fare qualcosa. Vogliono fermare la barbarie selvaggia”.

Ammiccare al fatto che il Paese invasore vorrebbe fermare la guerra, e il Paese aggredito si opporrebbe è bizzarro, no?

Altro ordine esecutivo di Donald Trump: “Difendere le donne dall’ideologia gender estremista e ristabilire la verità biologica”. Lo aveva già detto: “Proteggerò le donne che lo vogliano oppure no”. In pratica Donald Trump si è inventato un pericolo, e poi si è inventato di essere lui il protettore da quel pericolo. Mi ricorda qualcosa.

Trump ha iniziato cancellando le parole "Identità di genere", perché secondo Trump le donne trans metterebbero in pericolo la sopravvivenza del genere femminile. In quale modo, vi chiederete voi, lo metterebbero in pericolo? Ad esempio consentendo alle donne trans di utilizzare i bagni riservati alle donne, o mettendole nei reparti femminili dei carceri nel caso commettano dei reati. Insomma misure minime di riconoscimento umano e sicurezza, cancellate.

Trump ha annunciato l’esclusione delle persone transgender dall’esercito.

“Per assicurarci di avere le forze armate più letali del mondo, dobbiamo liberarle dall’ideologia transgender”, ha dichiarato. Le persone transgender attualmente nelle forze armate statunitensi sono circa quindicimila.

Nell’ordine esecutivo firmato da Trump si legge anche: “L’adozione di un’identità di genere incompatibile con il sesso di un individuo contraddice l’impegno dei soldati ad avere uno stile di vita onorevole e disciplinato anche nella vita personale”.

Il dipartimento di Stato ha rimosso la possibilità di selezionare “X” come genere sul passaporto al posto di “F” o “M” per i richiedenti non binari.

Sono state rimosse oltre 8.000 pagine web federali contenenti informazioni e risorse per la comunità LGBTQIA+, incluse le guide per spazi sicuri. Sul sito dell’organismo federale di controllo della salute pubblica, sono scomparse anche le pagine che davano indicazioni sulla contraccezione, schede informative sull’HIV e sull’accesso alla sanità per le persone transgender; e sono scomparsi materiali pedagogici per insegnare alle scuole come sostenere i propri studenti e studentesse trans o non binari.

Negli Stati Uniti le persone sopra i 13 anni che si identificano come trans sono 1 milione e 600.000. L’intento di questi provvedimenti è marginalizzare ancora di più le persone trans, che sono già una delle comunità più vulnerabili del Paese.

“Questa è bella grossa, usciamo finalmente dall’OMS”, ha dichiarato Trump firmando l’ordine esecutivo.Antoine Flahault, direttore dell’Istituto di salute globale dell’Università di Ginevra, ha detto: “In questa situazione ci rimettono tutti i Paesi che l’organizzazione serve, compresi gli Stati Uniti”.

"Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza. Sarà la nuova Costa Azzurra, la rivière del Medio Oriente” ha dichiarato il tycoon. Il piano è evidentemente quello di deportare due milioni di palestinesi fuori dalla loro terra, radere tutto al suolo e costruire lì una località turistica per ricchi e benestanti. Per tutto questo il vocabolario ci regala una definizione, si chiama “pulizia etnica”.

Il 26 febbraio 2025 Trump ha ribadito la questione postando sui suoi profili ufficiali un video realizzato dall’intelligenza artificiale, in cui Gaza è stata già trasformata in un “paradiso” con gigantesche statue in oro di Trump e Musk. Questa è essattamente l’ipnocrazia di cui parla Tlon: il suo potere risiede nell’abilità di stordire, trae la sua forza dalla violazione sistematica di ogni regola umana.

Donald Trump ha congelato o annullato decine di miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca, compreso il divieto sugli studi che menzionano particolari parole chiave come quelli sul genere e sull’identità. “Un assalto alla scienza e agli scienziati ovunque è un assalto alla scienza e agli scienziati di tutto il mondo", si legge nell'editoriale di Nature, una delle più antiche riviste scientifiche esistenti, forse in assoluto quella considerata di maggior prestigio.

Il direttore di Science, Holden Thorp, ha pubblicato un appello: “La comunità scientifica deve essere unita e solidale per resistere all’amministrazione Trump. Dobbiamo proteggere l’indipendenza e la diversità di pensiero”.

Revoca della cittadinanza per nascita.

Donald Trump emetterà un ordine per mettere fine allo Ius Soli, uno dei capisaldi della democrazia USA. E dunque stop alla cittadinanza per nascita per i bambini di genitori stranieri “illegalmente” negli Stati Uniti .

L'azione viola il quattordicesimo emendamento della Costituzione, secondo 18 Stati USA che hanno intenzione di agire legalmente contro l'amministrazione Trump.

Curiosità: il quattordicesimo emendamento fu creato per proteggere i diritti degli ex schiavi, e dice testualmente che ogni persona che nasce negli Stati Uniti d’America è cittadina statunitense, dunque riconosce a lei ogni diritto.

Ritiro dagli Accordi di Parigi sul clima

Trump ha formalizzato il ritiro degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi sul clima.

Gli Stati Uniti sono uno dei principali emettitori di gas serra, quindi la decisione riapre gli interrogativi sull’intera lotta globale alla catastrofe climatica.

Trump ha ribadito di volere raddoppiare l’uso dei combustibili fossili negli Usa.

I combustibili fossili sono una delle maggiori cause oggi dell’inquinamento globale, eppure Trump ha detto “sono oro liquido sotto i nostri piedi”. E poi, virgolettato: “Trivelleremo”. In americano: “Drill, baby, drill”.

Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale al confine con il Messico. Significa poter attingere alle risorse e al personale del ministero della Difesa per controllare la frontiera. In altre parole: significa poter usare le forze armate e riprendere e ultimare la costruzione del muro al confine.

Il 47° presidente Usa ha cancellato un’app che consentiva ai migranti di notificare all’ufficio di frontiera l’intenzione di entrare negli Stati Uniti, permettendo loro di programmare gli appuntamenti con le autorità per inoltrare una richiesta di asilo.

H proposto di annettere il Canada. Trump ha avanzato l'idea di annettere il Canada agli Stati Uniti, suggerendo che il Canada possa diventare il 51º Stato americano.

Trump ha anche minacciato azioni militari per l’acquisizione della Groenlandia, un territorio autonomo appartenente alla Danimarca. Trump ha poi parlato di riconquistare il Canale di Panama; un’idea un tantinello colonialista.

Trump ha minacciato e in parte già imposto dazi su Canada, Messico e Unione europea.

Donald Trump ha ripristinato la pena di morte federale.

Significa che può essere applicata dal governo federale la pena di morte anche per i cittadini di Stati in cui la pena di morte non è prevista.

Trump ha revocato le sanzioni a una serie di coloni ebrei accusati di fomentare la violenza in Cisgiordania. Sanzioni stabilite dall’amministrazione Biden a febbraio 2024. Biden aveva spiegato di aver imposto le sanzioni in quanto “gli alti livelli di violenza dei coloni estremisti, gli sfollamenti forzati di persone e villaggi e la distruzione di proprietà” avevano “raggiunto livelli intollerabili e costituiscono una seria minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità della Cisgiordania e di Gaza, di Israele e della più ampia regione del Medio Oriente”.

Trump ha cercato di nominare Procuratore Generale (Ministro della Giustizia) Matt Gaetz, coinvolto in indagini federali riguardanti reati sessuali. Dopo le proteste ha ritirato la sua idea e ha nominato come Procuratrice Generale Pam Bondi, cioè l’avvocata che lo aveva difeso durante il suo processo per impeachment. Trump ha nominato Robert Kennedy Segretario della Salute e dei Servizi Umani. Noto per le sue posizioni novax e diffusore della teoria del complotto. Trump ha nominato Charles Kushner ambasciatore di Francia. È suocero di Ivanka Trump e ha già scontato pene detentive per reati fiscali e corruzione di testimoni.

Trump ha nominato Segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna Kristi Noem, che nel suo libro di memorie racconta di avere sparato personalmente al proprio cane, una femmina di 14 mesi, perché “impossibile da addestrare”. Ora è a capo della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America.

Donald Trump ha scritto su X: "Chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”, una dichiarazione di Napoleone e un riferimento al fatto che Trump si considera al di sopra della legge. Un pensiero più da dittatore che da quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

I soldati americani che riposano al cimitero di Firenze, caduti per la Liberazione

In questo excursus di dichiarazioni oscene, soltanto le prime da quando si è insediato, arriviamo ora al cimitero americano di Firenze. Lo potete vedere nel video correlato a questo pezzo: ogni croce bianca rappresenta la tomba di un soldato americano ucciso dai nazifascisti durante la lotta per la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e nazista.

Qui ci sono 4.402 soldati americani caduti durante la guerra di Liberazione d'Italia tra il 1943 e il 1945.

Qui vi sono quattro insigniti della Medal of Honor.

Qui vi sono sei coppie di fratelli, e quattro donne: la prima lavorava nei servizi segreti, le altre tre donne erano infermiere. L'infermiera non era soltanto un lavoro di “cura dell’uomo ferito”, le infermiere rischiavano come e più degli uomini, dovendo spesso essere direttamente sul campo di battaglia.

La Resistenza italiana, le partigiane e i partigiani, e poi la Liberazione dell’Italia grazie anche all’alleanza con le forze anglo americane, ha posto le basi per la nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione, fondata sui valori di libertà, giustizia e uguaglianza. Proprio quelle che oggi scricchiolano intorno a noi per idee folli, ma non pazze. Idee che abbiamo già ascoltato riecheggiare nella Storia, piani precisi, dettagliati.

“Patria” è un contenitore svuotato, l’importante è sempre quel che metti dentro al vaso, dobbiamo prima di tutto definire quello che dovremmo essere: fratelli e sorelle umani.

Viviamo tempi bui, oggi però si vedono meglio le stelle.

