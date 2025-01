video suggerito

Trump vuole la Groenlandia e manda il figlio in missione: "Grandi benefici se farà parte degli USA" Ad annunciarlo è lo stesso neo presidente eletto americano sul proprio profilo Truth: "La Groenlandia è un posto incredibile e la sua gente, se e quando diventerà parte della nostra nazione, ne trarrà enormi benefici"", ha scritto Trump.

A cura di Biagio Chiariello

Donald Trump vuole la Groenlandia e ha mandato suo figlio lì in missione. A confermarlo è stato lo stesso neo-presidente USA su Truth.

Già prima di Natale, il tycoon newyorkese aveva affermato: "Per l'obiettivo della libertà e della sicurezza nazionale nel mondo, gli Stati Uniti considerano la proprietà e il controllo della Groenlandia una necessità imprescindibile". Secca la risposta dell'isola artica, che ha ribadito di non essere in vendita, come già chiarito nel 2019, quando lo stesso Trump aveva fatto dichiarazioni simili.

Collocata tra il Canada, l’Islanda e gli oceani Atlantico settentrionale e Artico, la Groenlandia è l'isola più grande al mondo. Un tempo colonia danese fino alla metà del Novecento, oggi appartiene al Regno di Danimarca, pur mantenendo uno status autonomo. Riveste un ruolo strategico anche sotto il profilo geopolitico, in particolare per la NATO e gli Stati Uniti. Anche Russia e Cina hanno manifestato interesse per le risorse dell'isola.

"La Groenlandia è un posto incredibile e la sua gente, qualora diventasse parte della nostra nazione, ne trarrà enormi benefici", ha scritto Trump sul proprio social. E ancora: "Ho sentito dire che gli abitanti della Groenlandia sono ‘MAGA‘ (ovvero l'acronimo dello slogan ‘Make America Great Again')". "Proteggeremo la Groenlandia e la custodiremo", ha aggiunto il nuovo inquilino della Casa Bianca, allegando al post il filmato di un uomo, presentato come un abitante dell'isola, che indossa l'emblematico berretto rosso dei trumpisti con lo slogan MAGA.

Sulla questione, il premier della Groenlandia, Múte B. Egede, non si è espresso ufficialmente. Non è chiaro comunque quando sia prevista la visita di Trump Jr. sull'isola artica. Stando alle ricostruzioni, però, il 47enne si recherà in visita per realizzare video per un podcast, senza incontrare funzionari governativi o figure politiche. Tuttavia, non si esclude che i contenuti possano affrontare il tema dell’annessione.