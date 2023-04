L’anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame L’anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame. Dallo scorso ottobre rifiutava di alimentarsi in protesta contro il 41bis.

A cura di Annalisa Girardi

Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis ha interrotto lo sciopero della fame che portava avanti da mesi, in protesta contro il regime del carcere duro. Rifiutava di alimentarsi dallo scorso 19 ottobre. La decisione di interrompere lo sciopero della fame è stata comunicata dal Tribunale della Sorveglianza di Milano, ma al momento non sarebbe stata motivata.

A quanto riportano le agenzie di stampa, questa mattina Alfredo Cospito ha compilato il modello prestampato che si usa per rilasciare dichiarazioni mettendo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. L'istituto carcerario ha poi trasmesso la decisione al tribunale di sorveglianza di Milano.

Appena ieri la Corte Costituzionale aveva aperto alla possibilità di uno sconto di pena, dichiarando appunto incostituzionale il fatto di non riconoscere le attenuanti del caso, ritenendo illegittimo il procedimento e il codice penale di riferimento con cui era stata rideterminata la pena. L'attenuante, in questo caso, sarebbe proprio il fatto che nell'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano non ci furono vittime. Né morti, né feriti.

Da Fratelli d'Italia, alla notizia della decisione della Corte, avevano comunque sottolineato che questo non mettesse in discussione il 41bis, cioè il regime di carcere duro contro cui, almeno fino ad ora, Cospito protestava rifiutando di alimentarsi. "Il regime carcerario del 41 bis a cui è sottoposto il terrorista anarchico Alfredo Cospito non viene minimamente intaccato dalla decisione della Consulta. La decisione della Consulta potrebbe eventualmente avere effetto sulla pena finale inflitta e non certo sulla sua detenzione", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.