La Sicilia tornerà in zona bianca da sabato, l’assessore: “Non è un liberi tutti” “Oggi è trascorso il quattordicesimo giorno dal rientro dei parametri di zona e quindi si attende per domani la decisione che porterà la Sicilia in zona bianca. Ho sentito il ministro Speranza per la Sicilia varrà il decreto legge convertito, quindi la zona bianca sarà immediata: non da lunedì ma da sabato”: lo ha annunciato Ruggero Razza, assessore alla Salute nelle Regione.

A cura di Annalisa Girardi

Da sabato prossimo la Sicilia tornerà in zona bianca. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa presentando il consueto bollettino settimanale sull'andamento dell'epidemia nella Regione. Intanto, scade oggi il 14esimo giorno dal rientro dei parametri e domani si dovrà esprimere la cabina di regia al ministero della Salute. "Nelle ultime ore ho sentito il ministro Speranza per la Sicilia varrà il decreto legge convertito, quindi la zona bianca sarà immediata: non da lunedì ma da sabato, questo mi ha anticipato il ministro", ha spiegato Razza, parlando del motivo per cui il cambio di colore avverrà con due giorni di anticipo rispetto al solito.

"Oggi è trascorso il quattordicesimo giorno dal rientro dei parametri di zona e quindi si attende per domani la decisione che porterà la Sicilia in zona bianca. Il rientro in zona bianca non suoni per i cittadini come un rinnovato ‘liberi tutti'. Bisogna proseguire con la campagna vaccinale e con le necessarie misure", ha aggiunto l'assessore. E ancora: "Abbiamo bisogno di uscire dall'epidemia senza gravare sul nostro sistema economico. Non dobbiamo dimenticare che il coronavirus è ancora presente e che ci sono migliaia di persone ancora infette".

Razza si è poi rivolto a chi affermava che la permanenza prolungata in zona gialla avrebbe gravato fortemente sul Pil dell'isola, nonostante le differenze con la zona bianca siano effettivamente poche: "I profeti di sventura, che dicevano che la zona gialla avrebbe fatto perdere chissà quanti punti di Pil alla Sicilia e che saremmo stati prossimi al declino, hanno ora il pudore del silenzio? Abbiamo affrontato la zona gialla in maniera adeguata. Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Sarebbe bello potere sganciare l'epidemia dalla polemica politica giornaliera".

Leggi anche I colori delle Regioni dalla prossima settimana: la Sicilia resta in zona gialla ma dati migliorano

L'Italia si appresta quindi a tornare interamente in zona bianca. Intanto migliora anche la mappa europea dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, con Umbria, Puglia e Provincia di Trento che si aggiungono alle altre Regioni italiane colorate di verde. Anche la Calabria migliora e dal rosso scuro della scorsa settimana passa al giallo. Ormai l'unica Regione a rimanere in rosso è la Basilicata.