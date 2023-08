La Russa difende Lollobrigida: “I piatti poveri sono i più buoni, Schlein venga a pranzo da me” “Un piatto povero come la pasta alla norma è per me più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa”. Lo ha scritto Ignazio La Russa, prendendo le difese del ministro Lollobrigida dopo la sua affermazione che in Italia “spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi”.

A cura di Luca Pons

"Anche stavolta, pure sul ministro Lollobrigida, molti capiscono Toma per Roma". Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto in difesa del suo compagno di partito di Fratelli d'Italia, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il ministro è tornato al centro di una polemica quando ha affermato che in Italia "spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi". Un'affermazione che ha portato a reazioni dure sia dalle opposizioni che dal mondo delle associazioni che lavorano con famiglie in povertà alimentare. "Al ministro manca un collegamento con la realtà", ha detto Nonna Roma a Fanpage.it.

La Russa, invece, ha difeso Lollobrigida sostenendo che molti non abbiano voluto capire il senso delle sue parole: "Lui confronta le diverse abitudini alimentari degli americani rispetto alle nostre e loro ‘capiscono' invece che stia parlando di reddito di cittadinanza. Lollobrigida censura i Paesi dove "la scelta alimentare è legata al censo" e loro ‘capiscono' il contrario".

Il discorso del ministro era partito da un confronto con gli Stati Uniti, dove "le classi meno agiate vengono rimpinzate" con cibo di scarsa qualità, mentre la situazione sarebbe completamente diversa in Italia, dove le famiglie povere "cercando dal produttore l'acquisto a basso costo, spesso comprano qualità". Insomma, un modello che sarebbe certamente migliore, se non per il fatto che in realtà le molte famiglie in condizione di povertà alimentare spesso sono ben lontane dal fornirsi da agricoltori a chilometro zero.

La Russa ha poi aggiunto una provocazione: "È comunque vero che un piatto povero come la pasta alla norma (pomodoro, melanzane e ricotta salata) è per me più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa". E ha concluso: "Se vogliono potrei invitare a pranzo Schlein e compagni per fare verificare di persona".

Una replica è arrivata dal deputato del Movimento 5 stelle Dario Carotenuto: "Lollobrigida e i suoi amici, a partire da La Russa, possono accampare tutte le scuse che vogliono per giustificare quella frase stupida sui poveri che mangerebbero meglio dei ricchi, ma quel che forse non è chiaro a lui e a questa maggioranza è che non possono proprio azzardarsi a parlare di povertà". Dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza "comunicata via sms, con questa social card da 1 euro al giorno per famiglie di tre persone che non ha copertura economica neanche per la metà dei potenziali percettori, con le file alla Caritas sempre più lunghe sotto questo torrido sole d'agosto, se il cognato della presidente del Consiglio avesse un briciolo di buon senso, invece di patetiche giustificazioni chiederebbe scusa e lascerebbe la poltrona di ministro dell'Agricoltura che improvvidamente occupa", ha detto il parlamentare.