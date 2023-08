Oggi arrivano altri 32mila sms con lo stop al reddito di cittadinanza: cosa deve fare chi lo riceve Verranno inviati oggi gli sms che annunciano la sospensione del reddito di cittadinanza per oltre 32mila persone, invitate a fare domanda per le nuove misure di aiuto.

A cura di Tommaso Coluzzi

A partire dal primo settembre, 32.850 persone perderanno il reddito di cittadinanza perché ritenute occupabili dal governo Meloni. Perciò oggi partiranno degli sms sullo stesso stile di quelli di fine luglio, per avvisare i percettori che non avranno più l'aiuto. Il messaggio sarà il seguente: "Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1° settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro". Chi lo riceve, perderà il sostegno a partire dalla prossima settimana, visto che lo ha ricevuto per sette mesi nel 2023. Esattamente ciò che è successo a chi si è visto recapitare lo stop a luglio.

In questo caso parliamo di quasi 33mila persone, contro le 159mila di fine luglio. In totale, perciò, dal primo settembre ci sono quasi duecentomila persone che sperano di poter accedere al nuovo reddito di cittadinanza per occupabili: il supporto formazione e lavoro. L'Inps, nel messaggio inviato per annunciare lo stop alla misura, invita gli ormai ex percettori ad affidarsi alle Faq del ministero del Lavoro per avere chiarimenti su cosa fare a questo punto.

Le persone che hanno ricevuto l'sms, possono richiedere il supporto formazione e lavoro, la nuova misura dedicata agli occupabili. Si può fare domanda sul sito dell'Inps o al patronato. Il nuovo aiuto consiste in un assegno da 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. Per riceverlo bisognerà anche iscriversi alla piattaforma Siisl, attraverso la quale verrà attivato il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. I nuovi beneficiari dovranno anche firmare un patto di attivazione digitale prima dell'accoglimento definitivo della domanda, impegnandosi a rispettare il patto di servizio. Dopodiché potranno ricevere il nuovo aiuto, che sarà però condizionato al proseguo del percorso.