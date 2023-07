La proposta di legge sul salario minimo sarà discussa in Aula, niente emendamento soppressivo Alla fine la proposta di legge sul salario minimo delle opposizioni non è stata soppressa dall’emendamento del centrodestra, ma restano da definire i tempi della discussione. Intanto il testo va in Aula alla Camera.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il salario minimo, alla fine, sarà discusso in Aula alla Camera dei deputati. La proposta di legge unitaria avanzata dalle opposizioni, con l'unica eccezione di Italia Viva, verrà affrontata giovedì. Il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, ha proposto di non votare gli emendamenti presentati al testo e di inviarlo all'Aula nella formula proposta dalle opposizioni. Tra le modifiche, c'era anche l'emendamento interamente soppressivo del centrodestra, su cui si era concentrata la polemica negli ultimi giorni. Questo non significa, però, che la strada per la misura sia in discesa, anzi.

Partendo dal presupposto che ovviamente è impossibile per le opposizioni approvare un testo senza i voti della maggioranza (o comunque senza che almeno una parte si astenga), l'idea dei partiti di centrosinistra era porre un tema in maniera unitaria e provare a portare avanti la discussione in Aula. Con l'emendamento soppressivo, però, la proposta sarebbe stata cancellata direttamente, senza neanche essere discussa.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di una apertura della presidente Meloni, raccontata nei retroscena dei giornali, e della possibilità che la discussione slittasse a settembre. Anche se il testo è passato in Aula, però, l'idea del centrodestra di cestinare la proposta potrebbe tornare in auge in qualsiasi momento.

Davanti all'esultanza delle opposizioni, che hanno festeggiato la mancata soppressione della proposta come una vittoria, è intervenuto ancora il presidente della commissione: "La seduta della commissione Lavoro stasera è andata come negli accordi – ha detto Rizzetto – Andremo in Aula senza il mandato al relatore e senza aver votato gli emendamenti. Questo presuppone che la maggioranza ha intenzione di parlare del tema e poi ritornare appena possibile in commissione per approfondire questa ed altre proposte che arriveranno anche dalla maggioranza".