Salario minimo, cosa sta succedendo: slitta voto su emendamento soppressivo, Meloni apre a confronto Il governo sembra intenzionato a ritirare l’emendamento soppressivo che rischiava di affossare la proposta di legge sul salario minimo, a patto però di rinviare l’esame del testo a settembre. Le opposizioni attaccano: “Rinviare non ha senso”.

A cura di Annalisa Cangemi

Da parte del governo sono arrivati segnali di apertura sul salario minimo. Dopo il muro contro muro sull'emendamento soppressivo che rischiava di insabbiare definitivamente la proposta di legge sul salario minimo in Commissione Lavoro, le opposizioni intravedono una chance per salvare la proposta sul salario minimo a 9 euro l'ora: il presidente della Commissione, Walter Rizzetto, ha aperto ieri alla possibilità di ritirare l'emendamento. Ma a una condizione: che subito dopo l'arrivo del testo alla Camera i lavori vengano sospesi fino a settembre.

Dopo le voci dei giorni scorsi, che avevano fatto pensare un possibile incontro tra Meloni e le opposizioni, la premier ha confermato di essere disposta al dialogo: "Apriremo un confronto con le opposizioni", ha detto, pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva "da rafforzare".

Meloni ha commentato anche la proposta di Walter Rizzetto: "Non stiamo rimandando alcuna posizione", "hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia".

"Il Salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi", ha però aggiunto nel suo intervento a Rtl. "Sono un po' incuriosita dall'opposizione che dopo essere stata al governo una decina d'anni, oggi scopre che c'è che in Italia un problema di Salario e di precariato e lo considera una responsabilità di un governo che è in carica da nove mesi".

"Per l'ennesima volta, come presidente della commissione Lavoro e rappresentante del centrodestra, ho avanzato alle opposizioni una proposta che va verso il dialogo e il confronto sulla proposta di legge sul salario minimo: non votare nessun emendamento domani (oggi ndr) e arrivare in aula senza relatore per poi approvare una sospensiva alla proposta per approfondire ancora il dibattito", ha detto Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera e deputato di Fdi. Ipotesi giudicata irricevibile dalle forze d'opposizione. Per Giuseppe Conte, quello di Rizzetto "è un primo passo, ma non abbastanza, soprattutto se accompagnato dalla volontà dilatoria di questa maggioranza: quattro milioni di lavoratori attendono con urgenza una misura di civiltà per dare dignità al lavoro. Il Governo non può pensare di prenderli in giro dicendo che devono ancora studiare e approfondire".

Anche il Pd è fortemente critico: i dem escludono il rinvio a settembre e chiedono che il testo sia portato in Aula per essere discusso. Secondo la segretaria Elly Schlein sul salario minimo la destra "è in grossa difficoltà. Al contrario, è la prima proposta sulla quale l'opposizione si ritrova unità". Secondo Schlein "rinviare non ha senso: abbiamo discusso in commissione Lavoro per quattro mesi, con tutte le audizioni e gli approfondimenti necessari. Sono pronti davvero al dialogo? Lo dimostrino".

"Chiedendo un rinvio sul Salario minimo, Meloni cerca di gestire l'imbarazzo, oggettivamente è in difficoltà, perché è impossibile negare che in Italia ci sia un problema di lavoro povero", le fa eco in un'intervista alla Stampa Andrea Orlando, Il 75 per cento degli italiani sarebbe favorevole: "Il governo finge di aprire per buttare la palla in tribuna, ma non dice come vorrebbe procedere, tradisce un oggettivo imbarazzo. Il problema – osserva l'ex ministro dem – è che non si capisce cosa vogliano fare. Prima hanno promesso di abbassare il cuneo fiscale, ma è evidente che questo sposta poco per chi guadagna sei o settecento euro al mese, poi hanno bocciato lo strumento del salario minimo in quanto tale, poi hanno detto che non va contrapposto alla contrattazione. Ma la nostra è una proposta che mette al centro la contrattazione, ponendo come strumento integrativo un salario legale".

Una data per la discussione sarebbe già fissata, ed è giovedì 27 luglio, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, come ha ricordato il presidente dei deputati di Azione, Matteo Richetti: "Se il presidente della Commissione Lavoro decide di portare il testo base senza emendamenti e senza mandato al relatore è un passo avanti", ha detto all'Agi: "La cosa che non si può immaginare è che l'aula voti un rinvio in commissione. Nessuna apertura se ora si dice di non cominciare nemmeno la discussione generale. Questo lascia aperte correzioni di rotta se c'è volontà da parte della maggioranza.Credo che il punto di sintesi possa essere: stiamo a quanto previsto in calendario, non si decida oggi il ritorno in commissione".