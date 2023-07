Salario minimo, Csx farà ostruzionismo per difenderlo, Schlein: “Raccoglieremo firme se lo bocciano” Sarà ancora battaglia oggi in commissione Lavoro, dove le opposizioni faranno di tutto per allungare i tempi e far slittare ancora il voto sull’emendamento soppressivo del centrodestra, che mira ad affossare la proposta di legge sul salario minimo a 9 euro l’ora.

A cura di Annalisa Cangemi

Andrà avanti anche oggi l'ostruzionismo in commissione Lavoro da parte delle forze di minoranza, nel tentativo di difendere la proposta di legge sul salario minimo legale a 9 euro l'ora, che la maggioranza vuole affossare votando un emendamento soppressivo.

"È inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte. Il Salario minimo è una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 euro l’ora, altrimenti è sfruttamento e non può essere legale. L’emendamento soppressivo non è un dispetto a noi, vuol dire calpestare i diritti di tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che, dai dati Istat, sono poveri anche se lavorano", ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista al Corriere della Sera. La segretaria dem ieri è intervenuta in commissione Lavoro, oggi sarà il turno di Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Richetti.

Il voto sulla proposta di legge presentata dalle opposizioni (ad esclusione di Italia viva) era previsto nella giornata di ieri, ma è slittato. Rinviata quindi anche la votazione dell'emendamento della maggioranza, che mira appunto a sopprimere l'intero provvedimento. Nella seduta di ieri si sono alternati numerosi interventi dei rappresentanti di Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Azione ed Alleanza Verdi e Sinistra. Interventi che hanno allungato sensibilmente i tempi. Un copione questo che potrebbe ripetersi anche oggi, quando riprenderanno i lavori della commissione, che dovrebbero iniziare alle ore 14.30.

Leggi anche Salario minimo, gli esperti spiegano perché è fondamentale per ridurre il lavoro povero

"Alla maggioranza sta bene così com'è la situazione? E con che faccia di rivolgerete a quelle famiglie", ai 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri, dopo aver approvato il vostro emendamento soppressivo?", ha detto ieri Schlein in commissione Lavoro alla Camera. "Noi vi chiediamo di ritirare quell'emendamento e di affrontate nel merito questa questione. Vi chiediamo di guardare in faccia la realtà. L'Italia è l'unico Paese europeo in cui i salari non solo non aumentati ma diminuiti di 3 punti percentuali. Non merita questa questione di essere affrontata insieme? Non si spazza via con un emendamento soppressivo". Nel caso la misura venisse bocciata, Schlein assicura: "Continueremo a dare battaglia in Parlamento, ma credo dovremmo raccogliere firme in tutto il Paese. Il 75% delle italiane e degli italiani è favorevole".

Alla domanda sulle relazioni tra lei e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria dem afferma inoltre: "A me ora interessa rilanciare il Pd. Dopo il congresso siamo impegnati a ricostruire una identità chiara, coerente e a ricostruire una credibilità della nostra proposta. Poi continuiamo a essere molto unitari e a cercare convergenze con le altre forze che sono interessate a costruire l’ alternativa alla destra". Il Pd comunque voterà a favore della mozione di sfiducia a Santanchè del M5s: "Abblamo chiesto a Santanchè di dimettersi, in Italia e in Europa altri ministri si sono dimessi per fatti molto meno gravi. In Aula ha dichiarato cose false, non è accettabile. Quando la mozione arriverà voteremo a favore".

Per Schlein questo governo "strizza l'occhio a chi evade a danno dei contribuenti onesti". Il partito si batterà anche per modificare il ddl Nordio: "La maggioranza fatica a trovare la quadra, lo abbiamo visto con le smentite reciproche sul concorso esterno in associazione mafiosa".