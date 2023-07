Patrick Zaki, Schlein a Fanpage.it: “Governo si attivi per chiedere la grazia ad Al Sisi” La segretaria del Pd Elly Schlein ai microfoni di Fanpage.it chiede un immediato intervento del governo, per ottenere la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, condannato in via definitiva a tre anni di carcere. Con Fanpage.it, Schlein parla anche della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo, che il governo appare intenzionato ad affossare nel voto alla Camera.

A cura di Marco Billeci

Il tribunale di Mansura ha condannato in via definitiva lo studente egiziano dell'Università di Bologna Patrick Zaki a tre anni di carcere. Zaki è stato condotto nelle galere egiziane, dove dovrà trascorrere 14 mesi di reclusione, che si sommano ai 22 già scontati. L'accusa allo studente è di diffusione di notizie false, per le posizioni espresse in un articolo del 2019. Un reato di opinione criticato dalle associazioni dei diritti umani, che da tempo chiedevano che Zaki venisse scagionato.

Ai microfoni di Fanpage.it, la segretaria del Pd Elly Schlein commenta la sentenza di condanna di Zaki con queste parole: "è un'ingiustizia gravissima quella che paga sulla pelle Patrick Zaki. Chi e chi si è battuto in questi anni per la sua libertà, oggi soffre moltissimo a vedere le immagini di lui portato via dal tribunale".

Schlein invoca un immediato intervento del governo: "Abbiamo già chiesto al ministro Tajani di venire a riferire in aula, ma chiediamo già al Governo di attivarsi con tutti gli strumenti possibili per ottenere la liberazione e per intercedere con il governo egiziano affinché lo liberi, affinché gli conceda la grazia. Patick deve essere libero".

La legge sul salario minimo

Con Fanpage.it, Schlein parla anche dello scontro in Commissione Lavoro alla Camera, dove la maggioranza appare intenzionata ad affossare la legge sul salario minimo, presentata unitariamente dalle opposizioni. "Il governo Meloni non può non vedere che ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano", dice la segretaria dem. E prosegue: "I sondaggi di questi giorni dimostrano che il 75 percento delle italiane e degli italiani è a favore di un salario minimo".

"La proposta delle opposizioni – spiega Schlein – vuole rafforzare la contrattazione collettiva e al contempo dire che quella contrattazione non può scendere sotto i 9 euro l'ora. È una proposta che riguarda la dignità del lavoro in questo Paese e io credo che sia assurdo che la destra continui a cercare di respingerla, con un emendamento soppressivo". Conclude la segretaria Pd: "Siamo qui e saremo qui in Commissione, on molleremo di un centimetro su questa proposta".