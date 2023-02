La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul caso Donzelli dopo l’esposto di Bonelli A seguito dell’esposto di Bonelli, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulle dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Donzelli sulle intercettazioni del caso Cospito.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, che hanno scatenato la polemica politica e aperto una questione sul ruolo del vicepresidente del Copasir e del collega di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia ha ammesso ieri, davanti alle telecamere di Fanpage.it, di aver parlato personalmente a Donzelli dei dialoghi tra Cospito e i mafiosi sul tema del 41 bis. Questione che poi è stata rivendicata in Aula dal vicepresidente del Copasir per attaccare i parlamentari del Partito Democratico, colpevoli – secondo Donzelli – di aver fatto visita all'anarchico in carcere, scatenando l'ira dei dem.

In mattinata il deputato e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha annunciato di aver presentato un esposto in Procura a Roma. Poi, a stretto giro, la risposta dei magistrati: aperto un fascicolo d'inchiesta sulle dichiarazioni del deputato Giovanni Donzelli sulle intercettazioni connesse al caso di Alfredo Cospito. Nell'esposto di Bonelli si fa riferimento ai reati di rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio, perché sarebbero state rese pubbliche delle captazioni ambientali realizzate dall'amministrazione penitenziaria.

La linea di Fratelli d'Italia, al momento, è la difesa dei due esponenti di partito – che hanno anche importanti ruoli istituzionali oltre che l'incarico di parlamentari – e il ridimensionamento dell'accaduto. Il capogruppo meloniano Foti, entrando a Montecitorio, ha chiosato: "Sulla segretezza o meno delle citazioni dell'onorevole Donzelli, a leggere i verbali d'Aula, mi pare che non vi è alcun virgolettato e quindi non vi è alcun passo che è stato preso da questa o da quella relazione. Vi può essere un'esemplificazione di quelle che sono informazioni acquisite per le vie brevi per le quali non vi è alcun elemento di segretezza. Le informazioni sono diverse dalle intercettazioni".