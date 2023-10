La destra conservatrice ha vinto le elezioni in Svizzera, crollano i Verdi L’Unione Democratica di Centro ha vinto le elezioni in Svizzera, con una percentuale vicina ai 30 punti: il partito di destra anti-europeista si conferma primo e guadagna nuovi seggi in Parlamento.

A cura di Tommaso Coluzzi

In Svizzera vince la destra conservatrice, nazionalista e anti-europeista. A dispetto del nome, infatti, l'Unione Democratica di Centro, che ha dominato le elezioni che si sono tenute oggi, non ha nulla di moderato. Le elezioni federali servono a rinnovare i due rami del Parlamento in Svizzera: il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati. Prima del voto, l'Udc era già il partito con il numero maggiore di rappresentanti. Le urne, che si sono chiuse oggi alle 12, hanno restituito dei risultati abbastanza in linea con i sondaggi pre-elettorali, che davano il partito nazionalista fortemente favorito rispetto agli avversari.

Secondo le prime proiezioni, l'Udc avrebbe ottenuto il 29% dei voti al Consiglio Nazionale, con un più 3,3% rispetto al voto precedente. A seguire c'è il Partito Socialista Svizzero, che si confermerebbe, a questo punto, seconda forza politica del Paese, senza riuscire ad andare oltre il 17,5%, pur in crescita dello 0,7%. I Liberali Radicali del Plr e il Centro sono entrambi al 14,6%, me mentre i primi perdono lo 0,5%, i secondi guadagnano lo 0,8%.

Il grande sconfitto, secondo quanto segnalato dalle analisi di tutti i principali media ed esperti svizzeri, è il Partito dei Verdi, che perde il 4% rispetto alle ultime elezioni e scivola al 9,2%. È senz'altro il partito che perderà più parlamentari, mentre l'Udc è quello che ne guadagnerà di più. Va male anche all'altro partito ecologista, il Partito dei Verdi Liberali, che perde lo 0,6% rispetto al voto precedente.

In generale, l'analisi che viene fatta in queste ore è quella di un ulteriore scivolamento verso destra per la Svizzera. In attesa dei risultati definitivi, infatti, la destra conservatrice, nazionalista e anti-europeista sta già festeggiando l'ottimo risultato. Nessuna forza politica ha saputo contrapporsi.