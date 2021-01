Gli esperti sono sempre più preoccupati. Dal monitoraggio della Cabina di regia, tra Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, verrebbero fuori nuovi numeri preoccupanti: l'indice Rt a livello nazionale è salito ancora, come faceva da settimane, ma stavolta superando la soglia dell'1. Precisamente è 1,03. La preoccupazione si estende anche a livello regionale, con il ministro Speranza chiamato a firmare un'ordinanza oggi pomeriggio, dopo la riunione con gli esperti, per decidere quali Regioni passeranno in zona gialla, arancione e rossa da lunedì 11 gennaio. Si tratta di un passaggio molto atteso, perché si torna all'impianto a colori dopo quasi tre settimane di misure unificate a livello nazionale.

I valori dell'Rt nelle Regioni, anticipati da Repubblica, sono altrettanto preoccupanti: Abruzzo 0,9; Basilicata 0,83; Calabria 1,14; Campania 0,83; Emilia Romagna 1,05; Friuli 0,91; Lazio 0,98; Liguria 1,02; Lombardia 1,27; Marche 0,93; Molise 1,27; Piemonte 0,95; Provincia Bolzano 0,81; Provincia di Trento 0,85; Puglia 1; Sardegna 1,02; Sicilia 1,04; Toscana 0,9; Umbria 1,01; Val d'Aosta 1,07; Veneto 0,97. Dieci in tutto le Regioni che hanno superato il valore 1. Ma non solo: sono 12 le Regioni a rischio alto secondo i 21 indicatori. Sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Puglia, Umbria, Veneto. Altre 8, invece, sono a rischio moderato: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia e Val d'Aosta. A rischio basso solo la Toscana. Tra le Regioni, in base alle considerazioni della Cabina di regia, in cinque passeranno in zona arancione a partire da lunedì: si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Il commento degli esperti alla situazione è molto preoccupante e preoccupato: "Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese", scrivono dalla Cabina di regia. "L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio". Ora come non mai è necessario intervenire in fretta, perché la pandemia di Covid-19 "si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti".