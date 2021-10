Inchiesta Fanpage, Meloni: “Non caccio Fidanza, voglio tutto il girato. No legami tra FdI e fascisti” “Mi consentirete di non giudicare un mio dirigente che conosco da oltre 20 anni, che sono rimasta molto colpita a vedere raccontato così, sulla base di un video montato da voi e curiosamente mandato in onda a due giorni da voto. Ovviamente vedrò Fidanza, certo, però continuerò a chiedere anche a voi le 100 ore di girato. Quando avrò gli elementi completi per valutare, nel bene o nel male, valuterò”: lo ha detto Giorgia Meloni, intercettata dai microfoni di Fanpage.it commentando la nostra inchiesta Lobby Nera.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni sapeva che un importante esponente del suo partito chiedeva soldi in nero per la campagna elettorale? La leader di Fratelli d'Italia, intercettata dai microfoni di Fanpage.it commenta quanto emerso dalla nostra inchiesta Lobby Nera, sui rapporti del partito con l'estrema destra e sulle richieste di finanziamenti black per sostenere i candidati alle amministrative. "Chiedo ufficialmente a Fanpage di darmi l'intero girato di questo lavoro di tre anni che sostiene di aver fatto. Chiaramente io sono una persona molto rigida su diverse materie, e voi lo sapete. Però non giudico i miei dirigenti sulla base di un filmato. Mi consentirete di non giudicare un mio dirigente che conosco da oltre 20 anni, che sono rimasta molto colpita a vedere raccontato così, sulla base di un video montato da voi e curiosamente mandato in onda a due giorni da voto", afferma Meloni.

Dicendo poi di essere pronta a prendere tutte le decisioni necessarie se ravviserà delle responsabilità reali. E tornando a chiedere di visualizzare tutto il girato: "Dopodiché io volentieri vi dirò cosa ne penso, ma fatemi giudicare sulla base di tutto". Alla domanda se si senta di escludere che in Fratelli d'Italia ci siano mai state operazioni per finanziare in nero i candidati durante le campagne elettorali, Meloni risponde: "Io sono sempre stata estremamente chiara con tutti i dirigenti di Fratelli d'Italia, sia sul tema dell'onestà che sul tema dei rapporti che non si devono avere con determinati ambienti. Sono sempre stata chiara. Ma Fratelli d'Italia è un partito enorme ormai, che ha migliaia di dirigenti e quindi io non posso sapere cosa fa ciascuno. Sono però una persona molto rigida nella valutazione".

La deputata ha poi aggiunto, tornando a chiedere di poter visionare tutto il girato. "Mi consentirete di non passare per oro colato qualcosa che viene registrato in 100 ore e mandato in 10 minuti a un giorno dall'inizio del silenzio elettorale. A me pare che il giornalismo di inchiesta se vuole cominciare a essere serio queste cose dovrebbe anche farle non esattamente a ridosso del voto, perché darebbe maggiore credibilità a qualcosa che può essere utile a tutti".

Alla precisazione che al di là dell'intero girato nel video si vedano cose ben specifiche, come i riferimenti alla birreria di Monaco, i commenti razzisti e sessisti, le battute nostalgiche su Hitler, Meloni replica: "Io ho detto che il montaggio lo avete fatto voi. In Fratelli d'Italia non c'è spazio per razzisti, antisemiti e per paranazisti. Lo sapete benissimo, tant'è che le persone ritratte in quel video sono state allontanate da Fratelli d'Italia. Se qualcuno le ha ricontattate per ravanare dieci voti di preferenza secondo me ha fatto un errore gravissimo. Ma da qui a raccontare la tesi che ci sono gruppi paranazisti che governano FdI… Sono condanne che non ho problemi a fare, me le date però le 100 ore di girato per consentirmi di valutare nel merito quanto accaduto? ".

Quindi afferma: "Curiosamente Fanpage non mi vuole mostrare l'intero girato. Potete darmelo anche domani o dopodomani, ma me lo date?". E in conclusione, rispondendo a una domanda su Carlo Fidanza, capodelegazione del suo partito al Parlamento europeo e una delle figure chiave della nostra inchiesta, afferma: "Ovviamente vedrò Fidanza, certo, però continuerò a chiedere anche a voi le 100 ore di girato. Quando avrò gli elementi completi per valutare, nel bene o nel male, valuterò".