Inchiesta “Lobby Nera” di Fanpage.it, Fratelli d’Italia vuole il girato integrale: “Valuteremo le responsabilità” Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova inchiesta del team Backstair di Fanpage.it, Fratelli d’Italia ha rilasciato una nota ufficiale con cui annuncia di voler chiedere a Piazzapulita e al nostro giornale i “filmati integrali”: “Non prenderemo per oro colato quanto riportato con il palese intento di infangare la nostra onorabilità”.

A cura di Redazione

Con la prima puntata dell’inchiesta “Lobby Nera”, realizzata dal team Backstair di Fanpage.it, abbiamo cominciato il nostro viaggio all’interno della destra neofascista milanese e non solo. Le immagini, diffuse anche dalla trasmissione di La 7 Piazzapulita, mostrano con chiarezza come un gruppo di neofascisti ed estremisti sia riuscito ad accreditarsi all’interno di uno dei principali partiti della destra istituzionale, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

In diversi incontri elettorali, abbiamo documentato esponenti politici di primo piano di Fdi, tra cui l’eurodeputato Carlo Fidanza e la candidata Chiara Valcepina, mentre si lasciavano andare a espressioni mutuate dal gergo fascista, in un tripudio di saluti gladiatori, saluti romani e commenti razzisti o sessisti. La replica di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. Con una nota ufficiale, il partito di Giorgia Meloni chiede a Fanpage.it il girato integrale, dicendo di non potersi fidare della ricostruzioni giornalistica e ipotizzando che i video possano essere stati montati ad arte.

Ecco la nota ufficiale:

Fratelli d'Italia chiederà alla testata Fanpage e alla redazione della trasmissione ‘Piazza Pulita' su La 7 di ottenere il girato integrale, senza tagli o manomissioni, del video mandato in onda questa sera, in modo da poter valutare compiutamente eventuali responsabilità di esponenti di Fdi anche in relazione ai contatti con persone da tempo estranee a Fdi proprio in ragione delle loro posizioni incompatibili con quelle del nostro movimento. Non ce ne vogliano Piazza Pulita o Fanpage ma non ci sentiamo sereni nel valutare i nostri dirigenti esclusivamente sulla base di filmati montati e fatalmente trasmessi a poche ore da un'importante tornata elettorale. Non prenderemo per oro colato quanto riportato con il palese intento di infangare la nostra onorabilità. Verificheremo i fatti nella loro interezza e, se necessario, prenderemo provvedimenti commisurati alle eventuali oggettive responsabilità, come abbiamo sempre fatto.

Fanpage.it ribadisce che i filmati mandati in onda non sono stati in alcun modo costruiti artatamente, né contengono manipolazioni o costruzioni denigratorie. Fin da ora, siamo disponibili a un confronto con l’onorevole Giorgia Meloni o altri rappresentanti di Fratelli d’Italia.