In Italia miglior aumento del reddito reale famiglie tra i Paesi Ocse nel primo trimestre 2024: +3,4% Secondo i dati Ocse tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento del reddito reale pro capite delle famiglie nel primo trimestre del 2024, ma l'Italia ha registrato l'aumento più forte (+3,4%).

A cura di Annalisa Cangemi

Il reddito familiare reale pro capite dei Paesi dell'area Ocse è aumentato dello 0,9% nel primo trimestre dell'anno, rispetto allo 0,3% di quello precedente, mentre il Pil reale pro capite è cresciuto dello 0,3%.

Tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento del reddito familiare reale pro capite nei primi tre mesi dell'anno e l'Italia è il Paese che ha registrato l'aumento più forte (3,4%), trainato da un aumento della retribuzione dei dipendenti e dei trasferimenti sociali, invertendo il calo del trimestre precedente. Lo comunica la stessa organizzazione internazionale, secondo cui in Italia nel primo trimestre dell'anno i redditi sono saliti più dell'inflazione. Nell'ultimo trimestre del 2023 a fronte di una crescita nei Paesi Ocse dello 0,5%, il dato italiano era risultato in calo dello 0,4%.

Anche la Germania ha registrato un forte aumento del reddito familiare reale pro capite rispetto al trimestre precedente (1,4% contro 0,1%), in parte trainato da un aumento della retribuzione dei dipendenti, mentre il Pil reale pro capite è aumentato (0,2%) rispetto al trimestre precedente (-0,6%). Il Canada ha registrato un aumento del reddito familiare reale pro capite (0,6%), un rimbalzo rispetto al quarto trimestre del 2023 (- 0,5%), mentre il Pil reale pro capite è diminuito per il quarto trimestre consecutivo (-0,2%).

Passando in rassegna gli altri Paesi, la Francia ha registrato una crescita del reddito familiare reale pro capite (0,6%), sostenuta principalmente da un aumento delle prestazioni pensionistiche di base per tenere il passo con l'inflazione. Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno registrato incrementi più lievi del reddito familiare reale pro capite (rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%).

Anche la maggior parte degli altri paesi Ocse ha registrato aumenti del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2024. La Polonia ha registrato l'aumento maggiore (10,2%), principalmente dovuto all'aumento della retribuzione dei dipendenti, delle prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali e del reddito da proprietà. Quest'ultimo è più che triplicato in Polonia dalla fine del 2021, principalmente a causa dell'aumento delle entrate da interessi in vista di tassi di interesse più alti. La maggiore contrazione del reddito familiare reale pro capite è stata registrata in Grecia (-1,9%), sebbene il Pil reale pro capite sia cresciuto (0,9%).

Le reazioni

"La miglior risposta a tutte le fake news sul governo arriva dall'Ocse. In Italia l'aumento maggiore del reddito reale delle famiglie: +3,4 rispetto all'0,9 degli altri Paesi", ha commentato su X la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

"I dati economici del primo trimestre 2024 ci regalano una buona notizia per l'Italia: il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto del 3,4% segnando l'aumento più forte tra tutte le economie del G7", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni sottolineando che "questo risultato, ben superiore alla media Ocse dello 0,9% è anche frutto delle politiche del governo".

"C'è ancora moltissimo da fare ma questi segnali ci dicono che siamo sulla strada giusta. Continuiamo a lavorare con determinazione per un'Italia sempre più giusta e prospera", ha aggiunto Meloni.

L'aumento del 3,4% del reddito reale delle famiglie italiane certificato dall'Ocse "vuol dire – ha spiegato la premier Meloni – che finalmente i redditi in Italia stanno crescendo più dell'inflazione, dopo anni di perdita di potere d'acquisto delle famiglie". Le politiche del governo "hanno concentrato gran parte delle risorse disponibili al rinnovo dei contratti, ad aumentare le pensioni, a sostenere i salari attraverso il taglio del cuneo contributivo e la riduzione dell'Irpef e per rafforzare i trasferimenti sociali in natura".

"Anche i dati dell'Ocse – che certificano un incremento record del reddito reale delle famiglie italiane rispetto agli altri Paesi dell'area – confermano il buon lavoro del Governo Meloni. La politica economica che punta sul lavoro e le donne e volta pagina rispetto all'era del reddito di cittadinanza e delle mancette sta dando i suoi frutti", ha detto Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Nonostante le fake news della sinistra i dati parlano chiarissimo: abbiamo un Governo che sta permettendo alle famiglie finalmente di tornare a crescere. Continuiamo su questa strada tracciata da Giorgia Meloni".