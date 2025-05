Il video di Macron schiaffeggiato dalla moglie, lo staff smentisce: “Solo uno scherzo”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Sta facendo il giro del web il video del presidente francese Emmanuel Macron, che viene apparentemente colpito in volto dalla moglie Brigitte all'arrivo dell'aereo presidenziale in Vietnam per una serie di visite nel sud-est asiatico. Le immagini riprendono il portellone dell'aereo aperto sulla pista di Hanoi e Macron che compare per scendere, prima di ricevere quello che sembra essere a tutti gli effetti uno schiaffo.

Secondo quanto riportano i media francesi il presidente sembrerebbe "sorpreso dal gesto della moglie", che non appare totalmente nelle immagini. Il video, girato dall'Associated Press riprende solo un braccio, che poco dopo si capisce appartenere alla donna. La premiere dame infatti, non è inquadrata, si vedono solo mani e due maniche rosse. Ma la giacca rossa è proprio quella indossata da Brigitte, come si capirà negli istanti successivi.

Nel filmato si vede poi Macron riprendersi imbarazzato e salutare una volta compreso di essere finito sotto i riflettori. Cos'era successo tra il presidente francese e la moglie? Litigavano? O quello che appare come uno schiaffo in realtà era un gesto scherzoso? È la versione fornita dall'entourage di Macron che ha minimizzato l'accaduto.

L'Eliseo infatti, ha subito smentito: "Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita". Successivamente infatti, le immagini riprendono Macron mentre scende dalla scaletta dell'aereo, tenendo il braccio alla consorte, che invece si regge al corrimano. Insomma poco dopo, tutto sembra tornato alla normalità tra i due. Ma è andata davvero così?

Sui social gli utenti si sono lanciati in ipotesi e ricostruzione del gesto della moglie. Secondo alcuni le immagini non ammettono altre interpretazioni: quella arrivata sul volto di Macron era una vera e propria manata. Secondo altri però, potrebbe essersi trattato di un gesto affettuoso, di un momento di scherzo tra i due, in cui la donna avrebbe colpito il marito con un "buffetto".

Tuttavia, quanto si apprende un collaboratore del presidente ha raccontato di un "battibecco" della coppia, in cui "il presidente e la moglie scaricavano la tensione un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio ufficiale". Dallo staff di Macron tagliano corto e ribadiscono che "è stato un momento di vicinanza. Non basta per dare ai complottisti qualcosa su cui discutere".

Oltre alle indiscrezioni su cosa possa esser accaduto, c'è chi tra gli utenti ha approfittato dell'episodio per criticare il capo dell'Eliseo. "Macron viene aggredito da Brigitte prima di scendere dall'aereo durante la sua attuale visita in Vietnam! Questa è solo un'altra umiliazione per la Francia", ha scritto un utente.