Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin: speranze per Alberto Trentini e altri due connazionali

Alberto Trentini

Il Venezuela ha rilasciato Luigi Gasperin, imprenditore italiano di settant'anni, detenuto da tempo nelle carceri del Paese. Un primo segnale concreto nell'ambito delle recenti aperture annunciate dalle autorità di Caracas sul fronte dei detenuti stranieri. La liberazione di Gasperin sarebbe avvenuta nelle ultime ore, mentre per altri cittadini italiani le procedure risultano ancora in corso. Secondo quanto filtra dagli ambienti diplomatici, i dossier non sarebbero tutti allo stesso punto e richiederebbero infatti ulteriori passaggi amministrativi prima di una decisione definitiva.

Il rilascio dell'imprenditore si inserisce in un contesto più ampio di iniziative promosse dal governo venezuelano, che nei giorni scorsi ha parlato di un gesto unilaterale volto a favorire "un clima di distensione e dialogo", anche grazie alla mediazione di attori internazionali. In questo scenario, l'Italia starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo attivi i canali diplomatici con Caracas.

A Roma, la notizia è stata accolta con prudente soddisfazione; la liberazione di Gasperin viene considerata infatti un passo estremamente positivo, ma non ancora risolutivo, poiché nelle carceri venezuelane restano detenuti altri due cittadini italiani, per i quali le procedure di rilascio non risultano ancora concluse. Tra questi c'è anche Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto da oltre un anno senza accuse formali, la cui vicenda continua a suscitare forte preoccupazione. Fonti vicine al dossier sottolineano che proprio il rilascio di Gasperin potrebbe facilitare ulteriori sviluppi nelle prossime settimane; l'auspicio del governo italiano e dei familiari è che possa essere scarcerato a breve, mettendo così fine a una detenzione ingiustificata e priva di basi giuridiche.