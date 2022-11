Il testo della manovra del governo Meloni in Pdf: tutte le misure della legge di Bilancio Sta circolando la prima bozza della manovra economica del governo Meloni. Nel testo della legge di Bilancio ci sono tante conferme e alcune piccole novità.

A cura di Tommaso Coluzzi

La prima manovra targata Meloni conta 136 articoli, divisi in quindici titoli. La bozza sta circolando in queste ore nelle chat dei giornalisti, e arriva da fonti di primo piano. Insomma, il testo che approderà in Parlamento è più o meno questo. Bisognerà capire come ne uscirà e quali modifiche saranno apportate. Nella settantina di pagine da cui è composta la bozza ci sono gli interventi di cui ha parlato Meloni in conferenza stampa, con il contrasto al caro energia e al caro bollette a ipotecare gran parte dei fondi. Ma c'è spazio anche per molte altre misure, più o meno centrali, di carattere economico. Ecco il testo:

Tra le altre cose c'è un fondo per la sovranità alimentare da 25 milioni, ma anche lo stop all'adeguamento delle multe e sanzioni alla variazione Istat per il prossimo biennio (l'aumento, in sostanza). Salgono le accise sulle sigarette e diminuiscono le tasse sulle mance ai camerieri. E ancora: 400 milioni di euro previsti per le opere per le olimpiadi di Milano-Cortina. C'è ovviamente la flat tax al 15% per gli autonomi, ma solo fino a 85mila euro come annunciato pochi giorni fa. C'è anche una novità sui pagamenti con il Pos, per cui viene sostanzialmente tolta la multa da 30 euro fino a giugno 2023. Poi sarà pubblicata una lista di attività esentate.

Sulla salute ci sono due miliardi nel 2023 e altrettanti nel 2024 per la sanità. Vengono poi stanziati 650 milioni, nel 2023, da destinare all'acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid. Ci sono anche 45 milioni in tre anni per aumentare la videosicurezza urbana. Cioè installare nuove telecamere di sorveglianza. Viene anche ampliata la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, i cosiddetti Cpr. L'obiettivo è assicurare che le espulsioni dei migranti avvengano più rapidamente. Poi ci sono i tagli dell'Iva, tra cui spunta anche quello per i seggiolini, pannolini e cibo per l'infanzia al 5%. E ancora: c'è il taglio del cuneo fiscale di due punti per il 2023, ma solo per chi non supera i 1.538 euro in tredici mensilità. Sono 20mila l'anno. E la Quota 103, che viene chiamata "pensione anticipata flessibile": 41 anni di contributi e minimo di 62 anni d'età.