Flat tax a 85mila euro per gli autonomi in manovra: come funziona e cosa cambia dal 2023 Nella manovra il governo ha esteso la platea di autonomi e partite Iva che possono beneficiare della flat tax: la soglia di reddito è infatti salita fino a 85 mila euro. Inoltre, da Palazzo Chigi precisano: introdotta anche una flat tax “incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro”.

A cura di Annalisa Girardi

Nella manovra, approvata ieri sera in Consiglio dei ministri, il governo ha anche messo mano alla flat tax, aumentando il tetto di reddito a 85 mila euro per gli autonomi e le partite Iva che ne possono beneficiare. Che si sarebbe innalzata la soglia della flat tax lo aveva già detto varie volte Matteo Salvini, promotore della misura. L'obiettivo era quello di estenderla per tutti i redditi fino a 100 mila euro, ma le risorse scarseggiano. Intanto, quindi, dal 2023 la flat tax sarà estesa per i redditi fino a 85 mila. È poi introdotta anche la flat tax incrementale con una franchigia del 5%, ma solo per i redditi fino ai 40 mila euro.

Come funzionerà la flat tax per gli autonomi nel 2023

Si amplia quindi la platea di autonomi che possono usufruire del regime forfettario: ad oggi, infatti, la flat tax era riservata per le partite Iva fino a 65 mila euro, ma ora potranno beneficiarne i redditi fino agli 85 mila. "In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese", si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

Viene poi introdotta anche la flat tax incrementale con una franchigia al 5%, ma c'è un tetto di reddito: "Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro", precisano da Palazzo Chigi. Quindi l’aliquota del 15% verrà applicata su una quota dell’incremento di reddito registrato quest'anno, in paragone con il reddito dichiarato nei tre anni precedenti e assoggettato all’Irpef.

Sfumata l'ipotesi di flat tax per i dipendenti

La proposta iniziale della Lega era quella di ampliare il regime forfettario anche ai dipendenti. Già nei giorni scorsi, però, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo aveva sottolineato come si trattasse di un'operazione complessa. In sede di Consiglio dei ministri, quindi, il governo ha deciso di mantenere il provvedimento a beneficio esclusivo di lavoratori autonomi e partite Iva, ma aumentando la platea di chi ne può usufruire. La soglia di reddito è così passata dai 65 mila fino agli 85 mila euro.

Per diverse misure identitarie il centrodestra ha dovuto procedere a ribasso. Giorgia Meloni infatti, presentando il decreto Aiuti, aveva messo in chiaro che tutti i soldi che il governo stava riuscendo a stanziare sarebbero andati per la maggior parte a finanziare i provvedimenti contro il caro energia, per sostenere famiglie e imprese in questo difficile momento economico. La presidente del Consiglio aveva quindi messo in chiaro che tanti dei progetti inseriti nel programma elettorale sarebbero stati rimandati.

Alcune misure, come appunto la flat tax, sono riuscite a ritagliarsi uno spazio in manovra, ma in uno scenario fortemente ridimensionato rispetto ai programmi iniziali. In questo caso, rispetto a quanto ipotizzato nel programma elettorale, la soglia di reddito è stata abbassata di 15 mila euro e la misura è stata mantenuta per una platea di soli lavoratori autonomi.