video suggerito

Il Partito democratico contro il premierato: “Senza legge elettorale è inutile discuterne” Inutile discutere di premierato, finché non sappiamo che legge elettorale entrerà in vigore. È quanto sottolineano dal Pd, commentando le frasi della ministra Casellato che oggi aveva ammesso che non fosse “semplicissimo costruire un vestito che si adatti al premierato all’italiana”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È inutile discutere di premierato, finché non si conosce la legge elettorale che dovrebbe entrare in vigore con la riforma. È quanto ribadiscono dal Partito democratico, dopo le dichiarazioni della ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, che ha spiegato di essere al lavoro per una legge che favorisca il bipolarismo. "La riforma della legge elettorale è un aspetto centrale del premierato. Il nuovo assetto costituzionale, che contrastiamo con forza, non potrà entrare in vigore in assenza di un nuovo modello elettorale", ha commentato la capogruppo dem in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, Simona Bonafè.

"Il Parlamento deve essere messo subito nelle condizioni di conoscere la posizione del governo. Allo stato attuale la discussione non è possibile e dovrebbe essere rinviata in attesa della proposta di modifica della legge elettorale della maggioranza", ha poi aggiunto la deputata, sottolineando che "il governo non ha una linea comune" e che "per il momento abbiamo solo indiscrezioni ed elucubrazioni di singoli ministri".

Questa mattina, durante la trasmissione Agorà Estate su Rai 3, la ministra Casellati aveva fatto sapere: "Sto studiando i vari sistemi per vedere come coniugare il principio di rappresentanza e la governabilità, penso a un sistema misto, proporzionale e maggioritario, che possa riuscire a costruire un bipolarismo, che metta fine alla frammentarietà che rende difficile il nostro sistema". Poi aveva aggiunto: "Non è semplicissimo costruire un vestito che si adatti al premierato all'italiana, stiamo lavorando".

Anche dall'Alleanza Verdi e Sinistra hanno criticato le frasi di Casedllati: "È impegnata a cucire su misura della pessima legge sul premierato elettivo all'italiana la legge elettorale. Dice che sta studiando tra i vari sistemi per scovarne uno che coniughi governabilità e rappresentanza. Ma, soprattutto, ammette candidamente che non ‘è semplicissimo costruire un vestito che si adatti al premierato', anche perché non essendoci altri paesi che hanno adottato questo sistema non può neanche copiare", ha detto il capogruppo di Avs al Senato, Peppe De Cristofaro.