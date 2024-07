Il Partito democratico candida Michele De Pascale in Emilia Romagna per il post-Bonaccini

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

È Michele De Pascale il candidato del Partito democratico in Emilia Romagna, dopo le dimissioni di Stefano Bonaccini in seguito all'elezione al Parlamento europeo. Classe 1985, è attualmente sindaco di Ravenna. La prima promessa fatta dopo l'annuncio della candidatura è stata quella di cercare una "coalizione larga" da presentare ai cittadini emiliano-romagnoli. "Sono molto onorato di aver ricevuto dal Pd questa investitura, già nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con tutte le forze della coalizione e le incontrerò nei prossimi giorni. Stiamo ricevendo anche tanti contatti da movimenti civici", ha detto. Per poi ribadire che il programma sarà comunque di una coalizione e non di un partito.

De Pascale ha ricevuto anche l'endorsement del governatore uscente: "Michele De Pascale lo conosco molto bene, ha grandi qualità sia umane sia amministrative, ha una lunga esperienza sia dal punto di vista politico e amministrativo e non ho dubbi che se eletto sarà meglio di me nei prossimi anni", ha detto Stefano Bonaccini. "Con lui siamo in buone mani", ha aggiunto. Anche la segretaria Elly Schlein gli avrebbe espresso il suo sostegno: "La segretaria Schlein ha accompagnato questo percorso dal primo giorno, è stata un punto di riferimento per tutti noi. Prima ha condotto la battaglia delle amministrative e delle europee, dal giorno dopo si è messa a lavorare sull'Emilia-Romagna. C'è grande sintonia, siamo nati lo stesso anno, siamo della stessa generazione e penso che insieme, lei in primis e noi dal territorio, possiamo anche tracciare una nuova prospettiva", ha detto De Pascale.

E ancora: "C'è una nuova generazione che si è messa in gioco, nei comuni tanti colleghi sono della mia generazione. Ora giochiamo questa sfida sapendo di avere Bonaccini al Parlamento europeo e presidente Pd, che è un punto di riferimento importante, e una segretaria combattiva, capace e giovane che nonostante qualcuno non tifasse per lei alla fine alle Europee ha conseguito un risultato importante".

Dalla sezione regionale del partito sottolineano che la candidatura di De Pascale verrà proposta "alla coalizione di centrosinistra e che vorremmo costruire nel solco di quanto è stato fatto in tanti dei Comuni che sono andati al voto lo scorso giugno", cioè una "una coalizione ampia, plurale, civica e politica".