Il nuovo spot elettorale di FdI per le Europee che parla solo di Giorgia Meloni Il nuovo video con cui FdI rilancia la campagna elettorale per le europee è tutto incentrato sulla presidente del Consiglio: i personaggi non dichiarano di voler votare Fratelli d’Italia, ma “Giorgia”. I motivi sono vari: o perché è “una del popolo”, o perché si intesta presunti meriti che – in molti casi – sarebbero del governo o della maggioranza di centrodestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fratelli d'Italia ha lanciato un nuovo spot elettorale in vista delle elezioni europee, quando mancano meno di due settimane al voto. Nel video, molti personaggi diversi – un cameriere, uno studente, un medico, un agricoltore, un allenatore e così via – citano i motivi per cui intendono votare il partito alle elezioni europee. In linea con il resto della campagna elettorale di FdI, la particolarità è che gli attori non invitano a votare "Fratelli d'Italia", ma "Giorgia", ovvero Giorgia Meloni.

"Io voto Giorgia perché è una del popolo", dice il primo personaggio, un cameriere dall'accento romano, insistendo sull'immagine di Meloni come donna di origine ‘popolare'. Lo stesso punto su cui ritorna una donna in un ufficio alcuni secondi dopo: "Io voto Giorgia perché si è fatta strada partendo dal basso". E ancora poco dopo un ragazzo: "Io voto Giorgia perché è una di noi e non si è montata la testa".

Insomma, per tre volte lo spot torna a ribadire che il motivo per votare Fratelli d'Italia alle europee sarebbe che Giorgia Meloni è una donna "del popolo" che "si è fatta strada partendo dal basso", e anche adesso che è arrivata a guidare il governo italiano "non si è montata la testa", ma è rimasta "una di noi". Gli altri interventi, invece, invitano a dare il proprio voto al partito (o meglio, a Meloni) per degli obiettivi che il governo avrebbe raggiunto.

Anche in questo caso, non si parla di risultati ottenuti dal governo nel complesso, né dal partito di maggioranza Fratelli d'Italia, ma da "Giorgia". Ad esempio, uno studente dice: "Finalmente posso votare senza dover tornare a casa, e risparmio pure i soldi del biglietto". Il riferimento è alla possibilità del voto per i fuori sede, che sarà sperimentato per la prima volta alle europee. Si tratta di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia al decreto Elezioni del governo, per quanto le opposizioni avessero chiesto di allargare questa possibilità anche a chi vive lontano dalla propria residenza per motivi di lavoro o di salute.

Un allenatore di calcio dice che la premier "valorizza lo sport", e soprattutto "non si arrende mai". Ancora riferimenti alle caratteristiche personali di Meloni. Una signora afferma: "Io voto Giorgia perché mi ha aumentato la pensione". Anche in questo caso, il merito di un presunto aumento delle pensioni non va alla maggioranza di centrodestra, né al governo che ha varato la manovra di quest'anno (peraltro inserendo una stretta sulle pensioni anticipate), né a Fratelli d'Italia. È proprio Meloni, apparentemente, che ha alzato le pensioni.

Lo stesso vale per l'agricoltore che afferma: "Voto Giorgia perché crede nel valore della terra. Ci ha sempre difeso, anche quando la sinistra voleva imporci regole assurde", dimenticando però che le proteste dei trattori erano anche contro un aumento delle tasse deciso proprio dal governo Meloni (e poi ritirato in parte). O per il medico che afferma che Giorgia "ha aumentato i fondi per la sanità", un'affermazione che si può contestare da diversi punti di vista. O per chi afferma che Meloni "difende la libertà delle donne". Infine, lo spot si chiude con un'immagine su cui Fratelli d'Italia ha deciso di puntare più volte: una donna con il figlio che ringrazia Meloni per aver "aiutato noi mamme a conciliare famiglia e lavoro", anche se non spiega come.