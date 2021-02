Matteo Salvini sceglie con cura i suoi avversari: questa settimana escono Speranza e Zingaretti ed entrano tecnici, scienziati, medici, virologi e sinonimi. Arcuri resta stabile tra i cattivi. La responsabilità della chiusura degli impianti sciistici domenica per lunedì? "È il modello Conte-Casalino, spero che quando il presidente Draghi sarà in carica, tra domani e dopodomani, cambieranno parecchie situazioni", spiega il leader della Lega a Radio Capital, anche se Draghi la responsabilità della scelta, in verità, se la sarebbe presa. Ma più che il governo uscente, colpevolizzato attraverso le figure dell'ex presidente e del suo portavoce, perché molti degli altri ex ministri sono stati confermati o sono con lui in maggioranza, Salvini ce l'ha con i virologi: "La comunicazione giorno e notte degli scienziati dovrà cambiare", annuncia. "Il Comitato tecnico scientifico è da rinforzare con energie e idee nuove, conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in televisione ma lo combattono da una corsia d'ospedale". Ma non è chiaro cosa o chi verrà proposto a Draghi.

Il ministro Speranza è salvo, cancellato dalla lista nera di Salvini. Non sembravano destinati a diventare grandi amici, eppure dopo un anno di critiche feroci, improvvisamente il leader della Lega si mostra comprensivo con il ministro della Salute: "Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista", spiega durante l'intervista. Tra i cattivi resta il commissario straordinario all'emergenza Covid: "Il piano vaccinale deve correre e invece sta camminando, se Arcuri garantisce i vaccini come fatto con scuole e mascherine… Draghi farà le sue scelte".

Al gruppo degli amici si unisce anche Zingaretti, incontrato ieri a Montecitorio: "Se voglio incontrare uno in segreto non lo faccio alla Camera dei deputati a Roma – spiega Salvini – Sto incontrando i responsabili di tutti i partiti, perché è il momento di deporre l'ascia di guerra per risolvere i problemi di salute, lavoro e riaperture". E ancora: "Con Zingaretti abbiamo parlato di lavoro", in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti. "Ora bisogna usare il tempo per risolvere problemi", aggiunge Salvini in versione paciere. Nessun giudizio sui ministri tecnici del governo Draghi, perché molti "non li conosco – continua il leader della Lega – ma oggi vorrei incontrare Giovannini, perché l'edilizia e i lavori pubblici potrebbero creare un milione di posti di lavoro".

E infine la cara vecchia nemica: l'Europa. "Ho chiesto al presidente Draghi un atteggiamento europeo sull'immigrazione: questo è un governo europeo? Allora comportiamoci come Spagna, Germania, Francia, Slovenia… controlliamo chi entra e chi esce e chiediamo la partecipazione dell'Europa". Salvini ci tiene a precisare che "europeista mica è un insulto", ma è una "categoria superata", come "sovranista, fascista o comunista". Questo governo "potrà difendere l'interesse degli italiani in Europa meglio di quanto fatto in precedenza". Se "riusciamo a portare un po' più di Italia in Europa a me le etichette non danno fastidio", spiega il leader del Carroccio. "A sinistra molti dicono ancora ‘mai con Salvini' o ‘se c'è la Lega è un orrore', ma ora abbiamo tanto da fare", conclude il nuovo Salvini. "Ora non c'è tempo da perdere".